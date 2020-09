Per gli otto comuni veronesi confinanti col Trentino 4 milioni di euro

I comuni della Provincia di Verona confinanti con il Trentino avranno quest'anno a disposizione complessivamente 4 milioni di euro per interventi di miglioramento della viabilità comunale, per la realizzazione di parcheggi e di strutture a servizio della comunità, per la riqualificazione degli impianti sportivi, per il potenziamento del settore turistico e per interventi a sostegno della comunità per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Ne danno notizia i deputati veronesi del Partito Democratico Diego Zardini e Alessia Rotta. «La decisione sull'utilizzo delle risorse - hanno spiegato - è stata presa dal Comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti, presieduto dal collega Roger De Menech, che nella seduta del 25 settembre ha approvato i programmi di intervento».

I comuni veronesi confinanti sono otto: Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Dolcè, Erbezzo, Ferrara Monte Baldo, Malcesine, Sant’Anna d’Alfaedo e Selva di Progno. «La semplificazione attuata dal Comitato - hanno affermato i due parlamentari - risponde alla necessità di garantire un utilizzo più efficace delle risorse, dare ai Comuni la liquidità necessaria in tempi brevi e permettere al Fondo di gestire le pratiche in maniera più snella».

In via sperimentale per l’anno in corso, i Comuni hanno potuto presentare un'istanza di finanziamento riferita ad un «programma di interventi», in numero massimo di quattro, rientranti in sette ambiti definiti con l'aggiunta degli investimenti collegati alla gestione emergenziale da Covid-19. Rotta e Zardini ricordano l'importanza del dialogo con i sindaci e con le amministrazioni per ottenere azioni efficaci. «Doveroso tenere conto del contesto in cui ricadono i progetti», hanno concluso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un aiuto concreto ai comuni è anche l’anticipo del 30% delle risorse, altra decisione presa collegialmente dal Comitato per fare fronte alla crisi di liquidità dovuta all'emergenza sanitaria.