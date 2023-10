Trasporto pubblico e criticità per gli studenti: il comitato "A scuola sempre in ritardo!" incontra l'assessore Ferrari

Il comitato "A scuola sempre in ritardo!" fa sapere che sei suoi rappresentanti, nella giornata di giovedi? 19 ottobre, hanno incontrato l’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari per avere «delucidazioni ed aggiornamenti sull’evoluzione della situazione Atv, nonche? della strada che il Comune ha intenzione di percorrere per risolvere il problema in tempi brevi». Stando a quanto riportato in una nota dello stesso comitato "A scuola sempre in ritardo!", dall'incontro sarebbe emerso che «il Comune di Verona una soluzione non ce l’ha». Tuttavia, confermano dal comitato, l’assessore Ferrari si sarebbe «reso disponibile, su nostra richiesta, ad organizzare un incontro tra genitori, studenti, Atv, amministrazione comunale ed ente governo della Provincia di Verona».

A detta degli esponenti del suddetto comitato al momento la situazione per molti studenti e studentesse sarebbe abbastanza critica: «Il servizio di trasporto pubblico e? totalmente in tilt - affermano dal comitato "A scuola sempre in ritardo!" - e gli studenti di tutta la provincia, ogni mattina non sono sicuri di poter arrivare a scuola. Teniamo a precisare che, nonostante all’opinione pubblica possa sembrare che il problema sia iniziato con la soppressione delle corse dovute alle malattie e allo stato di agitazione del personale, la realta? e? ben diversa: il disservizio permane dall’inizio della scuola, infatti il nostro gruppo si e? attivato fin da subito per monitorare la situazione».

Quali sarebbero in sostanza le criticità principali? Dal comitato spiegano così la situazione: «Buona parte della provincia non e? coperta, molti autobus gia? prima delle 7 del mattino non si fermano perche? sono gia? oltremodo pieni, essendo gli studenti gia? ammassati fino alla massima capienza anche dei posti in piedi. Si sono gia? verificati - rimarcano ancora dal comitato "A scuola sempre in ritardo!" - episodi di porte rotte o che si sono aperte a causa della pressione esercitata dai ragazzi che sono schiacciati tra loro. Chi non e? piu? tanto giovane - evidenziano dal comitato - ricordera? che anche nei decenni precedenti gli autobus erano pieni, ma crediamo che in questo caso sia sorpassata la soglia di tolleranza, per questo abbiamo gia? inviato ad Atv una diffida a non riempire gli autobus oltre la capienza dei posti in piedi, dato che abbiamo assistito a scene allucinanti».

In conclusione, dal comitato "A scuola sempre in ritardo!" ricordano che in Italia il "diritto allo studio" è garantito dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e, a fronte del mancato utilizzo del servizio di trasporto pubblico «si pretende il rimborso dei costi dell’abbonamento per i mesi di settembre, di ottobre e comunque fino a quando non sara? garantito il servizio completo di trasporto agli studenti».