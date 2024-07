Referendum contro autonomia differenziata, si forma comitato veronese

Dopo il deposito in Cassazione lo scorso 5 luglio del quesito referendario per la totale abrogazione della legge sull'autonomia differenziata, è partita ufficialmente ieri, 20 luglio, la campagna referendaria per la raccolta, entro il 20 settembre, delle 500mila firme necessarie ad indire la consultazione popolare che si potrà tenere presumibilmente nella primavera del 2025.

Anche nel territorio veronese, si è costituito il comitato di coordinamento provinciale che comprende le sezioni locali di associazioni, partiti ed organizzazioni sindacali unite nell’obiettivo. Per Verona, il comitato di coordinamento è attualmente composto da: Anpi, Arci, Libera, Assopace, Federconsumatori, Sunia, Rete Studenti Medi, Udu, Yanez, Libreria Libre!, PD, Sinistra Italiana, Partito Comunista Italiano, Partito della Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle, Psi, +Europa, Cgil, Uil. Ma la partecipazione rimane sempre aperta ad eventuali adesioni che si potranno aggiungere.

Questo coordinamento ritiene totalmente sbagliata l’autonomia differenziata prevista dalla cosiddetta Legge Calderoli e ritiene che il provvedimento non produrrà un decentramento amministrativo in grado di avvicinare le istituzioni ai cittadini e alle cittadine. «Al contrario - si legge in una nota del comitato - la ricaduta sarà tagliare risorse agli enti locali impoverendo i servizi nel territorio, già per buona parte in difficoltà. Come promotori del referendum riteniamo che tale legge debba essere abrogata perché non migliorerà le condizioni sociali ed economiche degli italiani, soprattutto di chi oggi è in maggior difficoltà, ma finirà per cristallizzare o addirittura ampliare le diseguaglianze esistenti, non solo tra le regioni più ricche e quelle più povere ma anche tra diversi territori all’interno della stessa regione. Non è immaginabile governare in tanti modi diversi materie e diritti strettamente correlati tra loro come la sanità pubblica, l’istruzione pubblica, i trasporti, il lavoro senza mettere in discussione l’universalità dei diritti, la validità dei contratti nazionali di lavoro e l’unitarietà delle politiche su infrastrutture, energia, ambiente e cultura che formano l’ossatura di un Paese».

Per firmare a favore dell'indizione del referendum, ci si può rivolgere alle sedi di associazioni, partiti e sindacati aderenti al comitato. Ma saranno anche organizzati dei banchetti nei mercati della provincia ed in altre iniziative pubbliche. E saranno depositati i moduli per firmare anche in alcuni municipi. Inoltre, da giovedì prossimo, 25 luglio, si potrà inoltre firmare anche online, con Spid o carta d’identità elettronica, utilizzando l’apposita piattaforma digitale che si sta predisponendo a livello nazionale.