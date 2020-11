Vilipendio al Presidente della Repubblica, assolto l'onorevole Comencini

Il leghista Vito Comencini, deputato e consigliere comunale di Verona, è stato assolto con formula piena dall'accusa di vilipendio nei confronti del Presidente della Repubblica.

Comenicini era stato indagato per le parole che aveva pronunciato dal palco del raduno di Pontida, il 14 settembre 2019. L'onorevole aveva dichiarato che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli faceva schifo. Ma per il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Bergamo, Comencini non è punibile e quindi è stato assolto. «In attesa di leggere le motivazioni della sentenza sono molto soddisfatto - ha commentato il leghista veronese - Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e questa decisione sancisce il diritto di critica, che rivendico. La mia attività politica prosegue a testa alta come sempre».