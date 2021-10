Ultimo giorno di campagna elettorale, poi il silenzio e il 3 e 4 ottobre si vota

Oggi, 1 ottobre, è l'ultimo giorno di campagna elettorale. Dopo il silenzio di domani, domenica 3 e lunedì 4 ottobre si voterà per le elezioni amministrative 2021. Domenica, seggi aperti dalle 7 alle 23; lunedì, seggi aperti dalle 7 alle 15. Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti alle liste elettorali del proprio comune di residenza e che abbiano compiuto 18 anni entro domenica. Per votare servono un documento di identità valido e la tessera elettorale. Nella tessera è anche riportato il seggio a cui ogni elettore deve recarsi per esercitare il proprio diritto.

Sono più di mille i comuni i italiani in cui i cittadini potranno scegliere il sindaco ed i consiglieri comunali. E quelli della provincia di Verona sono 23: Arcole, Affi, Badia Calavena, Belfiore, Bevilacqua, Bovolone, Buttapietra, Cerro, Castagnaro, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Garda, Grezzana, Isola della Scala, Isola Rizza, Minerbe, Nogara, Pastrengo, Povegliano, Roveré, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio e Tregnago.

Al seggio, i votanti riceveranno una scheda elettorale. Sulla scheda sono riportati i candidati sindaco e le liste a loro collegate. Nei comuni con meno di 5mila abitanti, gli elettori possono votare un candidato, tracciando un segno sul suo nome, e potranno esprimere una sola preferenza per i candidati al consiglio comunale, scrivendo il nome del candidato consigliere vicino alla lista in cui è inserito. Per i comuni tra 5mila e 15mila abitanti, le preferenze per i candidati al consiglio comunale possono essere due, purché i due candidati non siano dello stesso genere. Solo per i comuni con più di 15mila abitanti (Bovolone e San Giovanni Lupatoto), non solo è possibile la doppia preferenza, ma anche il voto disgiunto. L'elettore potrà quindi votare un candidato sindaco ed anche una lista che non è collegata a quel candidato. Infine, nei comuni fino a 15mila abitanti vincerà il candidato sindaco con più voti. Nei comuni più grandi il candidato sindaco deve ottenere più del 50% delle preferenze. Se non ci riesce nelle elezioni del 3 e 4 ottobre, i due più votati si sfideranno nel ballottaggio del 17 e 18 ottobre.