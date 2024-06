Elezioni europee ed elezioni amministrative, si vota così

Sabato 8 e domenica 9 giugno, gli elettori veronesi potranno scegliere i loro rappresentanti nel Parlamento Europeo. Ed in 48 territori comunali, potranno scegliere il sindaco ed i consiglieri del proprio comune di residenza.

È arrivato il fine settimana delle elezioni europee e amministrative. Le urne saranno aperte dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Per votare è sufficiente aver compiuto i 18 anni di età. E per esprimere il proprio voto ci si deve recare al seggio indicato nella tessera elettorale. Tessera che deve essere consegnata al seggio insieme ad un documento di identità valido. Consegnato il necessario, gli elettori riceveranno una scheda elettorale marrone per il voto europeo. E nei comuni che devono rinnovare le amministrazioni, agli elettori sarà consegnata anche una scheda elettorale azzurra.

Le modalità di voto per le europee sono però diverse da quelle delle elezioni amministrative.

COME SI VOTA ALLE EUROPEE

La prima differenza tra elezioni europee ed elezioni amministrative è il sistema elettorale. Alle europee si vota con sistema proporzionale puro e questo significa che i seggi saranno assegnati alle varie liste in proporzione ai voti presi. Ma per avere almeno un seggio, una lista dovrà raggiungere il 4% dei voti. Sotto questa soglia non si accede al Parlamento Europeo.

L'Italia eleggerà in tutto 76 eurodeputati provenienti dalle varie circoscrizioni elettorali. La provincia di Verona, insieme al resto del Veneto, al Friuli Venezia-Giulia, all'Emilia-Romagna e al Trentino Alto-Agide, è inserita nella circoscrizione Nord-Orientale in cui sono presenti 12 liste. Da queste liste usciranno 15 dei 76 eurodeputati italiani.

Il voto sarà valido solo se l'elettore avrà indicato con un segno il simbolo di una (e una soltanto) lista di candidati. Ed è possibile, di quella lista, scrivere il cognome di uno o più candidati fino a un massimo di tre cognomi. Nel caso di due o tre cognomi scritti, i candidati non possono però essere dello stesso sesso.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Il sistema elettorale delle elezioni amministrative è maggioritario, cioè viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Ci sono però alcune differenze determinate dalla popolosità dei comuni.

Nei comuni con meno di 5mila abitanti, gli elettori possono votare il sindaco barrando la casella con il nome e cognome del candidato sindaco, oppure barrando il simbolo della lista collegata al candidato sindaco. E di fianco al simbolo della lista, l'elettore potrà scrivere il cognome (o il nome e cognome) di un candidato al consiglio comunale.

Nei comuni con più di 5mila abitanti ma con meno di 15mila abitanti, il sistema di voto è simile. Vince sempre il candidato sindaco con il maggior numero di voti, ma l'elettore può indicare la preferenza di uno o di due candidati al consiglio comunale vicino al simbolo della loro lista. Nel caso in cui un elettore voglia indicare due candidati, questi due non possono essere dello stesso sesso.

Per i comuni con meno di 15mila sono state introdotte dall'attuale Governo due novità che riguarda l'elegibilità dei candidati sindaco. Per i comuni tra 5mila e 15mila abitanti il limite dei mandati consecutivi per un sindaco è stato alzato a tre. Mentre per i comuni con meno di 5mila abitanti non c'è più limite ai mandati consecutivi per un sindaco.

Infine, per i comuni con più di 15mila abitanti, gli elettori hanno più possibilità di scelta. L'elettore può votare un solo candidato sindaco e può anche votare un candidato sindaco e una lista. Sindaco e lista non devono essere necessariamente collegati (voto disgiunto), ciò significa che un elettore può votare per un candidato sindaco e anche per una lista che non sostiene quel candidato sindaco. Di fianco al simbolo della lista, l'elettore può scrivere al massimo due cognomi dei candidati al consiglio comunale. Come per i comuni più piccoli e come per le europee, se si scrivono due cognomi, i due candidati non devono essere dello stesso sesso.

Per essere eletto in un comune con più di 15mila abitanti, un candidato sindaco deve ottenere più del 50% dei voti. Se non ci riuscisse alle elezioni dell'8 e 9 giugno, ci sarà il ballottaggio nel fine settimana del 22 e 23 giugno. Al ballottaggio sono ammessi i due candidati sindaco che hanno ottenuto più voti al primo turno.