Code al Cortile di Giulietta, PD: «In 15 anni, soluzione non ancora trovata»

Il turismo è ripartito a Verona e sono tornate le code per entrare nel Cortile di Giulietta. Un problema a cui si è provato a porre rimedio con soluzioni tampone, come l'istituzione del senso unico pedonale e l'utilizzo di nastri per delimitare lo spazio in cui i visitatori potevano aspettare prima di entrare nel cortile. «Soluzioni che hanno rivelato tutta la loro insufficienza», hanno commentato i consiglieri comunali del Partito Democratico Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani, che trovano «incredibile che in ormai 15 anni non si sia ancora riusciti a trovare una soluzione tale da rendere praticabile in comodità e sicurezza una della principali attrazioni italiane».

Per i tre consiglieri comunali «tornare ad invocare l'ingresso dal Teatro Nuovo non aiuta, perché la Soprintendenza ha chiaramente prescritto che debba mantenersi lo storico ingresso da Via Cappello». Benini, La Paglia e Vallani sono dunque tornati a chiedere la creazione di «un efficace sistema di ingressi su prenotazione con tempi di visita contingentati e, preferibilmente, dietro pagamento di un corrispettivo».

«È incredibile - concludono i consiglieri PD - che un miniera d'oro a costo zero come il Cortile di Giulietta, non frutti nulla alle casse comunali. Occorre dunque che tutti gli attori in campo rinuncino a qualcosa per arrivare ad una soluzione che ponga sopra a tutto la sicurezza nella fruizione dell’attrazione turistica. È questione di lungimiranza e di interesse comune: il tempo che il turista spreca in coda è un grande valore sprecato per la città, perché visiterà qualcosa in meno, che sia un museo o un negozio».