Superbonus, Cna Veneto al governo: «Necessario attivare qualsiasi strumento per svuotare i cassetti fiscali delle imprese»

All’incontro con il governo sul tema "Superbonus 110" tenutosi lunedì 20 febbraio, CNA Veneto Ovest fa sapere in una nota di aver indicato tre priorità che richiedono «risposte urgenti e definitive ai problemi generati dal decreto legge sulla cessione dei crediti». Secondo quanto si apprende, la prima riguarda «il tema non risolto dei crediti fiscali che le imprese non riescono a vendere e che mette a rischio fallimento decine di migliaia di attività, bloccando indistintamente i cantieri».

Cinzia Fabris, presidente CNA Veneto Ovest, spiega: «È necessario attivare qualsiasi strumento per svuotare i cassetti fiscali delle imprese, che hanno l’unica “colpa” di aver realizzato i lavori anticipando, ai cittadini beneficiari, il contributo dello Stato». La seconda priorità è rappresentata dal «caos legato alla cancellazione dell’opzione della cessione del credito». A tal riguardo, la stessa presidente Fabris aggiunge: «Le condizioni indicate nel provvedimento sono disegnate sul Superbonus, senza considerare che si applicano a tutto il sistema degli incentivi. Basti pensare ai tanti lavori di edilizia libera, dalle piccole opere di ristrutturazione alla sostituzione degli infissi, che interessano moltissimi cittadini e vedono coinvolte migliaia di artigiani e piccole imprese. Al momento per loro non ci sono indicazioni certe su come gestire i rapporti in essere».

La terza priorità segnalata è quella dell’avvio di un tavolo per il riordino e la stabilizzazione degli incentivi per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli immobili residenziali anche alla luce della nuova direttiva europea sulla casa. «L’architrave dell’intero sistema - conclude Fabris - è l’opzione della cessione del credito, un meccanismo che consente anche alle famiglie meno abbienti di poter realizzare interventi necessari a ridurre il consumo di energia e quindi a tagliare il costo delle bollette, nonché a mettere in sicurezza le abitazioni contro i rischi terremoto. Non è più rinviabile un confronto serrato che porti all’adozione di soluzioni condivise nell’interesse del paese».