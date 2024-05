«Serve servizio sostitutivo a terapia intensiva neonatale colpita da citrobacter»

La ricomparsa del citrobacter tra i neonati ricoverati all'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento preoccupa anche l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Verona. E mentre si cercano risposte ai vari interrogativi sollevati dal caso, il Partito Democratico chiede un intervento politico per trovare soluzioni al temporaneo disservizio dell'ospedale veronese.

È vero, infatti, che l'episodio è stato rapidamente affrontato dall'Aoui e questo ha limitato le colonizzazioni del batterio nei piccoli che si trovavano nella terapia intensiva neonatale di Borgo Trento. Solo tre neonati sono risultati positivi a quello che si ipotizza essere citrobacter, ma nessuno dei tre è stato realmente infettato e quindi le loro condizioni sono sempre state buone. Le misure cautelari dell'azienda ospedaliera scaligera hanno dunque funzionato, però tra queste misure c'è la blindatura della terapia intensiva neonatale, ancora di fatto inaccessibile. A differenza del 2020, Aoui non è stata costretta a chiudere il punto nascite e quindi a Borgo Trento le donne possono ancora partorire. Non vengono invece accettate le donne che rischiano un parto prematuro, perché per il neonato prematuro si dovrebbero aprire le porte della terapia intensiva neonatale con il rischio di una nuova diffusione del citrobacter.

È dunque necessario un temporaneo servizio sostitutivo della terapia intensiva neonatale di Borgo Trento ed il Partito Democratico su questo ha stimolato l'azione del governo nazionale e di quello regionale. Il senatore Andrea Martella ha presentato un'interrogazione al ministro della sanità per chiedere se intenda attivare con la Regione Veneto un servizio di terapia intensiva neonatale sicuro, in modo da scongiurare disagi e rischi per le partorienti. Allo stesso tempo, anche la consigliera regionale Anna Maria Bigon ha presentato assieme ai colleghi del gruppo PD una medesima interrogazione all'assessora alla sanità del Veneto «per sapere quale sarà la struttura individuata per garantire l’erogazione del servizio sostitutivo e se le famiglie che hanno avuto i figli colpiti da colonizzazione da citrobacter koseri tra il 2018 e il 2020 hanno ricevuto i risarcimenti dovuti».

Ed è proprio pensando a quanto accaduto tra il 2018 e il 2020, con un centinaio di bimbi colonizzati dal citrobacter, di cui poi quattro uccisi dal batterio e nove rimasti gravemente lesionati, che Carlo Rugiu, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Verona, si è detto preoccupato. «Aspettiamo gli sviluppi - ha dichiarato Rugiu - augurandoci che venga isolata al più presto la fonte di contaminazione».