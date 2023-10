Pubblicati tre bandi di Veneto Strade per un investimento totale di 127 milioni di euro: c'è anche la ciclovia a Torri del Benaco

«In questi giorni sono stati pubblicati i bandi di tre importanti interventi a cura di Veneto Strade, braccio operativo della Regione, grazie ai quali andiamo a potenziare la rete infrastrutturale del Veneto, sia stradale, con la nuova Sr 10 Padana Inferiore, da Borgo Veneto a Carceri, sia ciclabile, con due nuovi tracciati lungo la ciclovia del Garda, a Torri del Benaco, e lungo la Trieste-Venezia, tra Torre di Mosto e Cavallino Treporti». Lo ha annunciato la vicepresidente della Regione del Veneto e assessora alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, con riferimento alla pubblicazione di tre bandi di gara a cura di Veneto Strade per la realizzazione di altrettante opere.

«L’investimento complessivo - ha quindi precisato Elisa De Berti - sfiora i 127 milioni di euro. Si tratta di tre opere strategiche per il territorio che vanno a rispondere ad esigenze manifestate dagli utenti delle stesse e che, con l’avvio della procedura di gara, iniziano finalmente/concretamente a prendere forma». Entrando poi più nel dettaglio degli interventi l'assessora regionale ha aggiunto: «Il primo intervento, in provincia di Padova, per un valore di 107.777.097 euro, riguarda la Sr 10 Padana Inferiore e, in particolare, il tratto da Borgo Veneto a Carceri. Obiettivo della nuova infrastruttura è facilitare il collegamento con le autostrade A31 Valdastico, dal casello di Santa Margherita d’Adige, e, con l’A13 Bologna Padova. Grazie all’opera, molto attesa dal territorio, riusciremo anche ad alleggerire il traffico sui centri abitati, migliorando la funzionalità della rete stradale in un territorio già molto urbanizzato».

In merito invece agli interventi nel territorio veronese, l'assessora De Berti ha chiarito: «Per quanto riguarda le due ciclovie di interesse nazionale, la realizzazione del nuovo tracciato nell’area sud di Torri del Benaco, per un importo di 11.145.004 euro, lungo la ciclovia del Garda, si inserisce in un progetto più ampio di fruizione cicloturistica anche delle zone più interne dell’area gardesana». Infine, ha proseguito la vicepresidente «l’intervento in programma lungo la ciclovia Trieste Venezia, del valore di 7.861.137 euro, riguarderà il tratto tra Torre di Mosto e Cavallino Treporti, collegato al centro storico di Venezia tramite l’approdo nautico di Punta Sabbioni». In conclusione, De Berti ha ribadito: «Entrambe le opere hanno lo scopo di incrementare l’attrattività turistica del territorio, andando a portare un ulteriore incentivo al turismo lento e ad una mobilità sostenibile e sicura».