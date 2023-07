Ciclopedonale di Via Fincato, PD: «Primo tratto dei lavori al via entro settembre»

Domenica scorsa, 16 luglio, per rispondere alle molte richieste di informazione e aggiornamento da parte dei cittadini su un'opera il cui iter è iniziato da qualche anno, dai giardini di Santa Croce, a Verona, si è svolta una biciclettata per illustrare la ciclabile in Via Colonnello Fincato tra i supermercati Famila ed Esselunga ed il suo prolungamento verso la città. Un’opera importante che permetterà di dare continuità alla ciclabile, congiungendo Verona, Borgo Venezia e Santa Croce alle frazioni di Poiano e Quinto e permettendo il superamento sicuro in bici del tratto attualmente pericoloso in corrispondenza dello svincolo di ingresso alla Tangenziale Est.

La biciclettata è stata organizzata dal sesto e dall'ottavo circolo del Partito Democratico e vi hanno partecipato amministratori circoscrizionali e comunali che hanno guidato il gruppo ribadendo l’impegno del PD per un’opera che rappresenta la prima reale alternativa di mobilità sostenibile nella vallata. L’evento ha visto la partecipazione di molti cittadini e di Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta).

Attualmente, della pista ciclabile è stato completato il tratto nel territorio dell'ottava circoscrizione, da Quinto fino al supermercato Famila di Poiano, ma proprio prima dello svincolo d’ingresso alla Tangenziale l’opera si arresta rendendo quasi impossibile ai ciclisti la prosecuzione del percorso verso Verona.

Sono stati approvati due progetti esecutivi per il superamento dell’ingresso della Tangenziale e la prosecuzione della ciclabile oltre l’Esselunga. Il primo tratto, già finanziato, aggira l’ingresso della Tangenziale, costeggiando lo svincolo e utilizzando un tratto di Via del Sasso. I lavori dovrebbero partire entro settembre con una tempistica stimata in 120 giorni e la necessità di completarli comunque entro la fine dell’anno per questioni di bilancio. Il secondo tratto, finanziato con una variazione di bilancio di circa 500mila euro, prevede la prosecuzione del percorso ciclabile fino all’Esselunga, l’attraversamento e la prosecuzione fino all’incrocio con Via Belvedere.

Le progettualità in essere consentono dunque di risolvere i tratti più delicati e pericolosi dell’itinerario.

I percorsi verranno dotati di illuminazione, rete di protezione e telecamere in corrispondenza della tangenziale. La pista avrà una larghezza di tre metri e mezzo, consentendo quindi la realizzazione di due corsie ciclabili e di una corsia pedonale.