Dopo la pausa estiva si terrà a Verona un ciclo di audizioni della commissione Antimafia

«La mafia al nord è una realtà e la presenza delle mafie a Verona e nel Veronese è molto preoccupante, come documentato dalle recenti indagini delle forze dell’ordine e da diverse inchieste della magistratura». Lo ha affermato nella giornata di ieri, mercoledì 17 luglio, la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia, componente della commissione Antimafia.

La stessa Aurora Floridia ha poi aggiunto: «Nei mesi scorsi tutti e 98 sindaci della provincia, guidati dal primo cittadino di Verona Damiano Tommasi, allarmati da questa situazione avevano chiesto a gran voce di istituire una sezione della Direzione distrettuale antimafia e della Direzione investigativa antimafia proprio a Verona per far vedere in maniera più forte la presenza dello Stato. In attesa di una risposta dai ministri Piantedosi e Nordio ho chiesto e ottenuto che la commissione parlamentare Antimafia svolga un ciclo di audizioni a Verona e nel Veronese dopo la pausa estiva».

Secondo la senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra si tratta di «un primo segnale di attenzione su quanto sta accadendo a Verona e in provincia».