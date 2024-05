Centro commerciale alla Campagnetta, accuse di voltafaccia tra Verona Domani e Bertucco

Reciproche accuse di giravolta politica tra Verona Domani e l'assessore Michele Bertucco sul nuovo centro commerciale nell'area denominata Campagnetta, a San Michele. Centro commerciale che sarebbe il quarto realizzato a Verona Est in questi anni.

Contro questo progetto aveva preso posizione Bertucco da consigliere di opposizione. Ora però Bertucco fa parte di una giunta che ha dato il via libera alla variante urbanistica sulla Campagnetta. Variante che riclassifica l'area, dandole destinazione commerciale. Il centro commerciale, dunque, si farà, anche se il provvedimento dovrà prima ottenere l'approvazione del consiglio comunale. Quel consiglio comunale dove adesso Verona Domani dall'opposizione esprime parere contrario al progetto. Una contrarietà che però non è stata espressa con lo stesso vigore quando il movimento faceva parte delle maggioranze di centrodestra.

«Correva l'anno 2020, quando l’allora consigliere di opposizione Michele Bertucco si scagliava, stracciandosi le vesti, contro la giunta Sboarina intimando lo stop immediato alla realizzazione di un nuovo centro commerciale in zona Campagnetta. Adesso da assessore incredibilmente vota a favore del progetto», questa è l'accusa mossa dal consigliere comunale di Verona Domani Paolo Rossi, dal capogruppo di Verona Domani in settima circoscrizione Alessio Carbon, dagli ex consiglieri comunali Anna Leso e Daniele Perbellini e dall'ex presidente della settima circoscrizione Marco Falavigna. Gli esponenti di Verona Domani hanno ribadito la loro «contrarietà alla costruzione dell’ennesimo centro commerciale a Verona» ed hanno ricordato che anche il Bertucco consigliere di opposizione non lesinava critiche al progetto, denunciando anche «ombre di tangenti» e «cementificazione selvaggia e incontrollata».

«Ma le giravolte politiche sono di Verona Domani», ha replicato Bertucco, addossando tutte le responsabilità alle passate amministrazioni di centrodestra, sostenute anche da Verona Domani. «L'amministrazione Tosi nel 2013 e l'amministrazione Sboarina nel 2021 hanno deciso di non ricorrere al Consiglio di Stato contro due sentenze del Tar del Veneto sfavorevoli all'ente locale - ha spiegato Bertucco - Le due sentenze sono così diventate esecutive e non impugnabili. E i ricorsi al Consiglio di Stato andavano presentati entro 60 giorni dalle sentenze del Tar». In più, Bertucco ha ripetuto quanto da lui già dichiarato nel 2021 e cioè quando il Tar ha accolto il ricorso di Campagnetta, società che vuole edificare il centro commerciale nell'omonima area. «Il Comune di Verona ha fatto ben poco per contrastare le richieste della Campagnetta».