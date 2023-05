Centro di accoglienza nella Bassa Veronese, scontro tra Zuliani e Bonfante

Un incontro pubblico e una petizione contro l'arrivo di un gruppetto di migranti nel vicino territorio di Salizzole. È l'iniziativa da poco lanciata dal sindaco di Concamarise Cristiano Zuliani. «Una condotta inqualificabile», secondo il segretario provinciale del Partito Democratico di Verona Franco Bonfante.

In un riunione aperta a tutti e organizzata all'aperto a Concamarise, il primo cittadino Zuliani ha riferito della compravendita di una casa in Via Isolana, a Salizzole. All'interno dell'immobile potrebbe essere attivato un centro di accoglienza per due famiglie di richiedenti asilo. La contrarietà di Zuliani è stata motivata dal fatto che a 300 metri dall'ipotetico nuovo centro di accoglienza ce ne sarebbe già un altro. E questo potrebbe creare problemi di ordine pubblico.

Per sostenere la sua proposta, il sindaco di Concamarise ha organizzato nel suo municipio una raccolta di firme. E intanto, Zuliani ha avuto l'appoggio dei sindaci di Cologna Veneta Manuel Scalzotto, di Boschi Sant'Anna Enrico Occhiali e di Salizzole Angelo Campi, il quale ha assicurato che monitorerà con molta attenzione la situazione di Via Isolana.

E un commento critico contro Zuliani è stato scritto dal segretario provinciale del PD Bonfante. «Il sindaco di Concamarise sta cercando di aizzare con petizioni e lugubri "chiamate" la popolazione del paese contro l’ipotizzato arrivato di due nuovi nuclei famigliari di profughi facendo passare per intolleranti tutti gli abitanti - ha dichiarato Bonfante - Era facilmente prevedibile che gli annunci da campagna elettorale del suo governo leghista non avrebbero fermato l’ondata di disperazione dei tanti pronti a mettere a rischio la propria vita pur di scappare da guerre, miserie e alluvioni e dare una chance di sopravvivenza e vita buona ai propri figli. È facile fare lo sceriffo contro i deboli, contro inermi famiglie, ragazzi e bambini caratterizzati dal fatto di essere poveri. Zuliani sia più coraggioso e dichiari la causa del suo disagio: ce l'ha con la Prefettura, che cerca di provvedere alla rete di accoglienza che il suo governo ha nel frattempo smantellato, oppure ce l’ha con il suo stesso governo, che aveva giurato di avere la ricetta per fermare l’immigrazione mentre ora sta totalizzando il maggior numero di sbarchi e arrivi degli ultimi 20 anni e non sa come affrontare la situazione?».