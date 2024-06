A Castelnuovo e Malcesine si sono insediate le nuove amministrazioni comunali

Dopo le elezioni dell'8 e 9 giugno scorsi, a Castelnuovo del Garda e Malcesine si è svolto il primo Consiglio comunale che ha visto insediarsi la nuova Amministrazione, mentre in altri tre Comuni della provincia si attende l'esito del ballottaggio per conoscere il nome del nuovo sindaco.

Castelnuovo del Garda

«Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana»: giovedì sera il giuramento solenne del sindaco Davide Sandrini che con questa semplice formula ha dato il via al suo primo mandato amministrativo.

Al primo punto all’ordine del giorno la delibera di convalida degli eletti. «Ci prefiggiamo di ricostruire un clima di fiducia tra Comune e cittadini, istituzioni, associazioni di volontariato, parrocchie e realtà produttive» ha precisato Sandrini.

Il primo cittadino successivamente ha comunicato all’aula la composizione della Giunta comunale e gli incarichi dei consiglieri. La composizione della Giunta seguirà il principio della rotazione: nel corso del mandato amministrativo i consiglieri di maggioranza si turneranno per ricoprire il ruolo di assessore, conservando le deleghe assegnate.

Al neosindaco Famiglia, Politiche familiari, Fattore Famiglia comunale e Bilancio. Assessore Silvia Fiorio: Edilizia privata, Piano dei centri storici, Pari opportunità, Finanziamenti europei, Rapporti con le istituzioni.

Assessore Massimo Loda: Lavori pubblici, Opere pubbliche. Assessore Matteo Massari: Arredo urbano, Cura delle frazioni e Comitati di frazione, Segnaletica, Servizi al cittadino Urp, Mobilità e Viabilità.

Assessore Domenico Pagnotta: Cura del lago di Garda, Demanio lacuale, Protezione civile, Lidi lacuali, Infrastrutture turistiche.

Assessore Elena Tenero: Agricoltura, Commercio, Promozione turistica, Tasse, tariffe e tributi, Attività produttive.

Consigliere Davide Donadel: Personale, Percorsi turistico culturali, Sicurezza, Tutela Patrimonio storico artistico.

Consigliere Maristella Grassi: Ecologia e Ambiente, Manifestazioni, Sport, Urbanistica.

Consigliere Andrea Mosconi: Associazioni di volontariato, Rapporti con le Università, Pubblica Istruzione.

Consigliere Tommaso Residori: Energia, Grandi opere e PNRR, Percorsi ciclabili e pedonali, Innovazione e Tecnologia.

Consigliere Francesca Tinelli: Comunicazione sociale, Politiche giovanili, Solidarietà nazionale e internazionale.

Consigliere Chiara Trotti: Convegni, Cultura, Castelnuovo d’Italia, Rete dei Comuni, Servizi sociali.

Staffetta per il ruolo di vicesindaco: sino a metà mandato il ruolo sarà ricoperto da Silvia Fiorio che poi lascerà l’incarico a Massimo Loda sino a fine mandato.

Malcesine

«Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana». Giuseppe Benamati, neo sindaco di Malcesine, 64 anni, davanti al Consiglio comunale ha espresso questa sera la formula del giuramento ed è entrato nel pieno delle sue funzioni. Primo atto della nuova Amministrazione l’assegnazione delle deleghe di Giunta cui faranno parte:

Antonia Zamboni, vicesindaco ed assessore alle risorse umane, gestione delle entrate, gestione dei rifiuti e servizio idrico integrato (acquedotto e fognature);

Millo Martini, assessore alla tutela della salute, relazioni con le altre autonomie territoriali e locali, rapporti con ULSS e Frazione Le Vigne;

Mattia Rizzardi, assessore ai lavori pubblici, manutenzioni ordinarie ed arredo urbano, istruzione e diritto allo studio nonché le Frazioni di Cassone e Val di Sogno;

Martina Gasparini, assessore all’edilizia abitativa, ai diritti sociali, alle politiche sociali e famiglia, energia ed alla Frazione di Navene.

Il Sindaco Benamati manterrà queste deleghe: gestione economica e finanziaria, ordine pubblico e sicurezza, edilizia privata, urbanistica e assetto del territorio, protezione civile, ambiente e territorio montano, agricoltura e pesca e, infine, i rapporti con A.T.F.

Sono state assegnate anche le seguenti competenze propositive ai consiglieri comunali: Anna Maria Emanuela Barzoi, tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, demanio idrico lacuale (boe e pontili); Matteo Gazzi, turismo, commercio e sviluppo economico, rapporti con le partecipate; Massimo Marchiotto, sport e tempo libero, politiche giovanili e manifestazioni; Luca Lombardi, viabilità e infrastrutture stradali, parcheggi.

Il neo primo cittadino ha illustrato al Consiglio Comunale le linee guida della nuova amministrazione: «Il nostro intento è quello di valorizzazione e favorire lo sviluppo delle tante potenzialità̀ inespresse del nostro bellissimo paese.

Senza rispondere a logiche politiche ma soltanto a quelle del buon governo, con trasparenza ed equità, ci proponiamo di progettare ed attivare azioni mirate, nel rispetto della vocazione specifica del nostro territorio, per rendere Malcesine non solo una meta turistica qualitativamente più attrattiva – una clientela più selezionata da un lato ed un ampliamento della stagione turistica dall’altro – ma anche un territorio più “vivibile” per i residenti.

É nostra intenzione creare un vivo e costante dialogo tra l’Amministrazione, i cittadini e le associazioni di categoria, organizzando periodiche assemblee pubbliche, una commissione partecipata per rispondere alle nuove sfide ed uno “Sportello per il cittadino” così da formulare insieme proposte risolutive ai problemi specifici di ogni zona, ascoltando il parere e i suggerimenti provenienti dalla comunità.

Attenzione particolare sarà data anche a sanità e sociale con queste priorità: dall’ Ospedale di Malcesine all’istruzione ed alle politiche giovanili, alle associazioni, allo sport ed agli anziani. Tenendo massima la tutela dell’ambiente vogliamo anche riattivare l’edilizia tanto pubblica che privata».