Casali su Facebook: «Elly Schlein e Marilyn Manson separati dalla nascita»

La libertà è vera se è di tutti, altrimenti è un privilegio. Tanto più, la libertà di satira. La satira è una critica filtrata dall'ironia o dallo scherno per deridere personaggi pubblici oppure aspetti della società o della politica. E in democrazia è sacrosanta. Un Paese che non garantisce il diritto di satira non può dirsi democratico. In democrazia, tutti devono avere libertà di satira perché tutti devono avere la libertà di criticare. Senza la critica non c'è democrazia.

Questo significa che tutte le critiche sono giuste o opportune? No. Le critiche possono essere discutibili e possono essere anche inopportune. Avere la libertà di satira ci dà la possibilità di fare ironia sempre e comunque, ma questo non significa che sia opportuno farlo. E l'opportunità dipende da diversi fattori. Ad esempio, il luogo o il momento in cui si fa una battuta satirica. Ma anche chi la fa. Un bianco che fa della satira sui neri, può sembrare razzista. Ma la stessa satira fatta da un nero sui neri non sembra più razzista. E così, un programma televisivo satirico, condotto da comici, può fare un certo tipo di satira contro i politici o i personaggi pubblici e sembrare divertente. Ma lo stesso tipo di satira fatto da un politico contro un avversario politico non sembra più divertente. O almeno, non a tutti.

Basta leggere i commenti ad un'immagine condivisa domenica scorsa, 26 febbraio, sul proprio profilo Facebook da Stefano Casali. Stefano Casali è stato vicesindaco di Verona, consigliere regionale in Veneto ed anche presidente di Agsm-Aim. Ed è nel direttivo del gruppo civico Verona Domani, vicino a Fratelli d'Italia. È un politico e come tutti i politici ha la libertà di criticare compagni e avversari politici. E domenica scorsa lo ha fatto prendendo di mira Elly Schlein, che in quel giorno era ancora solo una candidata e che poi è diventata segretaria nazionale del Partito Democratico.

Casali ha pubblicato una foto di Schlein di fianco ad una foto di Marilyn Manson, commentando «separati dalla nascita». Marilyn Manson è un cantante noto per tante sue provocazioni ma di sicuro non è noto per la sua bellezza. Indicare una somiglianza tra Schlein e Manson non è quindi un complimento. Ed, infatti, l'intento di Casali non era quello di fare un complimento a Schlein, ma di deridere il suo aspetto fisico satiricamente.

E alcuni dei contatti di Casali hanno riso. Altri invece lo hanno criticato, ritenendo inopportuni il commento e l'immagine. Casali si è però difeso da queste critiche in modi diversi. Ad un contatto ha scritto: «Parlo solo di somiglianza, magari piace», mentre in altri casi ha invocato il diritto di satira, scrivendo che la satira viene accettata solo quando è di sinistra. Le due difese però sono contraddittorie. Se Casali voleva solo «parlare di somiglianza», senza quindi fare dell'ironia, non può poi invocare il diritto di satira. O fai satira e critica, prendendoti la responsabilità. Oppure non la fai. E non è questione di destra o di sinistra. Quell'immagine sarebbe stata giudicata inopportuna anche se al posto della Schlein ci fosse stata Giorgia Meloni. È il modo di fare satira che è stato criticato, non il contenuto.

Infine, in un commento, Casali ha parlato anche del programma Striscia la Notizia in cui a volte viene proposto lo stesso tipo di satira fatto dall'ex vicesindaco. Ma in questo caso, vale il discorso accennato prima. Un comico ed un politico non hanno lo stesso ruolo. E da un politico ci si aspetterebbe una capacità di critica diversa da quella di comico.