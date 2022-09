Da Verona Stefano Casali lancia l'appello al nuovo governo: «Carlo Nordio ministro della Giustizia, i requisiti ci sono tutti»

«L’aspettativa e la speranza sono davvero molto alte. Il veneto Carlo Nordio potrebbe diventare il futuro Guardasigilli della Repubblica italiana». Lo afferma Stefano Casali, esponente di Fratelli d'Italia, presidente di Agsm Aim nonché uno dei fondatori di Verona Domani insieme a Matteo Gasparato. Lo stesso Casali quindi aggiunge: «Spero che tutta la coalizione di centrodestra non si lasci sfuggire l’opportunità di designare l’uomo giusto al posto giusto. L’ex Pm ha tutte le carte in regola, tutti gli altissimi requisiti per ricoprire questo importantissimo e strategico ruolo nel futuro esecutivo. Sarebbe motivo di grande orgoglio, prestigio e soddisfazione per l’intera Regione e per i suoi concittadini».

Di Carlo Nordio si era peraltro già parlato in tempi molto recenti, ovvero quando a inizio anno il parlamento italiano era stato chiamato ad eleggere il nuovo presidente della Repubblica. L'ex magistrato veneto era infatti stato proposto per ricoprire la figura di Capo dello Stato proprio da parte di Fratelli d'Italia. Poi, come noto, le cose sono andate diversamente fino alla riconferma di Sergio Mattarella nel ruolo di più alta carica dello Stato.

Stefano Casali nel suo intervento odierno ricorda come Carlo Nordio sia stato un «magistrato stimatissimo per 40 anni» ed abbia svolto «delicatissime e complesse indagini entrate nella storia italiana, tra queste le inchieste sulle brigate rosse e sul clamoroso caso Mose». Oltre a ciò, sottolinea lo stesso esponente veronese del partito di Giorgia Meloni, Carlo Nordio è anche «autore di moltissime pubblicazioni giuridiche e non, ha presieduto inoltre la Commissione per la riforma del codice penale ed è stata una delle figure votate per la presidenza della Repubblica».

Insomma, per Casali la nomina a ministro della Giustizia di Carlo Nordio «darebbe prestigio ed altissima caratura al prossimo governo, che questa volta potrebbe essere davvero etichettato come quello "dei migliori"». Stefano Casali quindi conclude: «Ritengo che i giuristi italiani si aspettino ed auspichino questa nomina per poter intraprendere un percorso reale e concreto per raggiungere finalmente l’obbiettivo di una vera ed opportuna riforma della giustizia».