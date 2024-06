Medico di base a Sandrà, Bigon: «Ma nell'Ovest Veronese la carenza rimane»

Con il pensionamento del dottor Antonio Panzino, la frazione di Sandrà a Castelnuovo del Garda rischiava di rimanere senza medico di base, aggravando una già difficile situazione nell'Ovest Veronese. Situazione denunciata dalla consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon. Ora, l'ambulatorio di Sandrà sarà riaperto con l'arrivo di un nuovo medico di medicina generale, ma lo scenario nell'area occidentale della provincia «resta largamente problematico», ha dichiarato Bigon.

«L'Ulss 9 Scaligera ha comunicato che nel 2023 ha richiesto la pubblicazione di un fabbisogno di 25 posti per medici nell'ambito territoriale 2 del Distretto 4 Ovest Veronese - ha spiegato la consigliera regionale - Tuttavia, solo 8 medici hanno accettato l'incarico: 4 hanno iniziato nei comuni di Bardolino, Sona e Sommacampagna, mentre gli altri 4 inizieranno a Garda, Bussolengo, Malcesine e Sommacampagna. Per il 2024, è stata richiesta la copertura di 28 posti nello stesso ambito territoriale, nonostante l’aumento del numero massimo di assistiti per medico da 1.500 a 1.800, grazie a disposizioni regionali. Serve garantire stabilità, prospettiva e qualità della vita lavorativa ai medici in servizio. Dalla giunta regionale è arrivato l'impegno a riconoscere indennità e compensi aggiuntivi per i medici con carico di lavoro aumentato, ad attivare ulteriori medicine di gruppo, ad in incrementare le ore settimanali per garantire la copertura dei Lea e ad affidare incarichi temporanei di assistenza primaria con compensi aggiuntivi. Vigileremo su tutti questi impegni».