Caporalato nelle campagne venete. «Serve alzare la testa»

Forze dell'ordine veronesi in prima linea contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori nei campi della provincia. Diverse le operazioni concluse con arresti e gravi accuse. L'ultima in ordine di tempo è quella dei giorni scorsi della guardia di finanza che ha portato alla luce le condizioni di asservimento di 33 cittadini indiani a Cologna Veneta. Ma a giugno c'era stato anche il doppio arresto di una coppia ad opera dei carabinieri, i quali hanno scoperto lo sfruttamento di una cinquantina di sfruttatori.

E a livello regionale, Europa Verde e Partito Democratico chiedono che anche la politica abbia la stessa attenzione ed intervenga per sradicare il fenomento dello sfruttamento. «Un prodotto realizzato sulla pelle di esseri umani non può mai dirsi di qualità - ha dichiarato Cristina Guarda, nuova eurodeputata ed ex consigliera regionale di Europa Verde - Ecco perché in agricoltura credo che sia ora di usare più intelligenza per mettere fine alla piaga dei lavoratori in nero e delle aziende agricole che sfruttano i lavoratori. Credo che non basti la repressione e serva invece la prevenzione con gli indici di sostenibilità lavorativa, perchè questa situazione non è sporadica. A livello regonale al momento sono inesistenti i servizi che chiudono le porte ai caporali. Mentre a livello nazionale, bisogna risolvere le questioni contrattuali ed il sistema incontrollato dei nullaosta per autorizzare le richieste di manodopera stagionale, che vengono addirittura vendute dalle aziende richiedenti ad altre, facendo entrare in una situazione grigia migliaia di lavoratori, completamente invisibili. E infine c'è una questione europea perché il caporalato ha dimensioni anche sovranazionali. L'azione europea potrebbe risolvere le difficoltà della procedura italiana di regolarizzazione del lavoratore immigrato, a carico dell'azienda, che è farraginosa, lunga e economicamente pesante. L'armonizzazione europea potrebbe quindi aiutare aziende e lavoratori». Mentre i consiglieri regionali del PD Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon hanno ricordato che nei giorni scorsi la commissione legalità del consiglio regionale ha deciso all'unanimità di avviare un lavoro di approfondimento sul caporalato. «Questo per individuare in profondità i meccanismi di un sistema malato e per trovare le contromisure istituzionali da adottare a contrasto dello sfruttamento. Il tutto attraverso una serie di audizioni con quei soggetti, dall'ispettorato del lavoro alle forze dell'ordine e alla magistratura, che maggiormente possono dare indicazioni preziose. Serve alzare la testa. Serve una presa di coscienza larga anche dal fronte produttivo per isolare le mele marce sfruttatrici. Al tempo stesso ritengo sia doveroso che la Regione applichi una regola di buon senso e deterrenza: chi ha sfruttato violando ogni legge e calpestando ogni diritto umano, deve essere cancellato da ogni beneficio e contributo finanziario».

E alcuni meccanismi che favoriscono il caporalato sono stati messi in luce dal sindacato Flai Cgil di Verona. «Caporali e sfruttutatori sono spesso stranieri connazionali dei lavoratori e lavoratrici sfruttati, ma le aziende che impiegano tale manodopera irregolare sono quasi sempre italiane - ha dichiarato Maria Pia Mazzasette, segretaria generale Flai Cgil Verona - Va pertanto affrontato il tema dell’opportunismo, o della connivenza, delle imprese che per chiare evidenze di differenza di costo con la manodopera regolare non possono non essere a conoscenza di pratiche irregolari che oltre a consumare vite inquinano gravemente il mercato. All’origine del fenomeno del caporalato c’è la ricattabilità di lavoratori e lavoratrici favorita, anzi istituzionalizzata, dalla attuale normativa sull’immigrazione. In condizioni di pracarietà e vulnerabilità l’unico modo per lavorare spesso è proprio quello di rivolgersi ai caporali. È dunque assolutamente necessario e inderogabile cancellare la Legge Bossi-Fini. Il controllo sociale deve diventare alleato della lotta al caporalato: quando, soprattutto in prossimità delle campagne, vediamo persone abitare in case fatiscenti oppure lavarsi alle fontane pubbliche, non è indice di semplice degrado sociale, ma probabile indizio di sfruttamento del lavoro. Sindaci, amministratori pubblici e cittadini possono svolgere un ruolo fondamentale nel segnalare e permettere di contrastare questa illegalità.Non abbiamo bisogno di nuove leggi emergenziali ma di far funzionare bene i meccanismi della giustizia e la normativa già esistente, applicabile ad ogni genere di sfruttamento del lavoro in ogni settore, non solo l’agricoltura».