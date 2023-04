Cantiere filobus e traffico? L'idea dell'ordine degli architetti: «Copriamo il canale Camuzzoni, Tommasi avrebbe dovuto consultarci»

In merito al cantiere a Verona per la realizzazione del filobus ed alle conseguenze sul traffico cittadino, è intervenuto nelle scorse ore Matteo Faustini, presidente dell’Ordine degli Architetti di Verona, sostenendo che «si poteva fare di più con la copertura del canale Camuzzoni». Il presidente dell’Ordine degli Architetti di Verona circa le scelte urbanistiche dell’amministrazione Tommasi ha poi voluto aggiungere: «Quando si procede con interventi così impattanti sulla qualità della vita dei cittadini, bisognerebbe consultare gli ordini professionali, come il nostro, che si occupano di urbanistica tutti i giorni e hanno una visione ad ampio raggio sulle possibili soluzioni per il contenimento dei disagi».

Quale dunque l'opzione prospettata dal presidente dell’Ordine degli Architetti di Verona? «In questo caso, - ha spiegato Matteo Faustini - la soluzione per alleggerire i flussi di traffico, è molto semplice: basterebbe coprire il canale Camuzzoni che costeggia la zona del maxi cantiere per guadagnare due corsie in più. Così come si procede in numerose città all’estero: penso a New York, dove con una soletta di cemento è stato interrato il sedime della vecchia metropolitana di superficie, la High Line, consentendo di realizzare importanti lavori viabilistici e poi si è conservato lo spazio ricavato destinandolo a ciclabili e giardini pensili, fruibili dai cittadini».

In aggiunta, il presidente Matteo Faustini ha dichiarato: «La copertura del canale Camuzzoni, oltre che rappresentare un intervento di sicurezza, richiederebbe un mese di tempo per la realizzazione, è, in ogni caso, reversibile e garantirebbe una viabilità più fluida. Inoltre finiti i lavori, potrebbero essere recuperati spazi per piste ciclabili e verde al servizio della cittadinanza».