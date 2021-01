Esposizione pubblicitaria, ecco il canone unico. Sì alla mozione per liberazione Zaky

Approvata dal Consiglio comunale di questa sera, con 24 voti favorevoli e 7 astenuti, l’istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.Il canone unico sostituisce, infatti, TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali. Il documento, illustrato all’aula dall’assessore ai Tributi Francesca Toffali, dispone inoltre l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.

«Gli Enti pubblici – precisa l’assessore Toffali –, a decorrere dal 2021, sono chiamati a istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico). Questo è quanto è stato stabilito dal disegno di legge di Bilancio 2020. Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone per l’occupazione delle strade, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. In attesa di un preciso regolamento, che dovrà essere formalizzato dal Consiglio comunale prima del prossimo bilancio, siamo quindi chiamati a provvedere comunque l’applicazione dei nuovi canoni, a cui saranno applicate le tariffazioni in vigore lo scorso anno per i tributi ed i canoni soppressi».

Approvato, con 24 voti favorevoli e 8 astenuti, anche l’atto di indirizzo che individua degli obiettivi strategici nell’ambito della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il documento, a firma del sindaco Federico Sboarina, impegna il Consiglio comunale a fornire alla Giunta ed al responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), l’indirizzo a cui dovrà conformarsi il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023. Atto d’indirizzo approvato ogni anno dall’Ente. Fra i nuovi obiettivi inseriti quest’anno nel Piano risultano, in particolare: prevedere interventi formativi per i dipendenti in materia di etica, legalità e codice di comportamento del lavoratore pubblico; privilegiare misure tese all’informatizzazione e alla standardizzazione delle procedure, in modo da favorire lo snellimento e la semplificazione dell’azione amministrativa, garantendo la massima trasparenza, anche con la pubblicazione di dati ulteriori e non obbligatori.

