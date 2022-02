Bocciati i quesiti per referendum su cannabis ed eutanasia, Businarolo: «Se ne occupi il parlamento»

Il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato ha annunciato ieri, mercoledì 16 febbraio, la decisione di inammissibilità del referendum sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis in Italia. Anche il quesito referendario in merito all'eutanasia era stato bocciato dalla Corte, così come dichiarato inammissibile è stato anche il quesito circa la "responsabilità civile diretta dei magistrati".

In attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni, l’ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale ha fatto invece sapere che la Corte ha finora ritenuto ammissibili i seguenti quesiti referendari: il quesito sull' «abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità», quello circa la «limitazione delle misure cautelari», quindi quello sulla «separazione delle funzioni dei magistrati» e, infine, il quesito sull'«eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del CSM». I suddetti quesiti sono stati ritenuti ammissibili «perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario», spiega sempre la nota della Corte.

Sul fronte politico, tuttavia, sono state in particolare le bocciature dei due quesiti su "cannabis" ed "eutanasia" a scatenare le reazioni più veementi. La deputata veneta del Movimento 5 Stelle Francesca Businarolo ha detto: «La bocciatura dei due referendum su eutanasia e cannabis deve responsabilizzare il parlamento: è tempo di legiferare su entrambi i temi. Da tempo si attende un’iniziativa autentica, politica su queste questioni, che hanno visto, peraltro, una partecipazione senza precedenti nella raccolte firme, dimostrando come gli elettori siano molto più interessati a soluzioni concrete rispetto a una politica che ha troppo a lungo tergiversato. Sull’eutanasia c’è già un testo pronto, sulla cannabis, è necessario agire anche per intervenire su una situazione che intasa le carceri e rallenta l’intero sistema giudiziario».

La deputata veneta del Movimento 5 Stelle Francesca Businarolo

Di tutt'altro avviso invece è stato il commento di Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, il quale ha espresso «totale gratitudine per l’alto servizio svolto dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili i referendum su eutanasia e cannabis». Antonio Brandi, presidente della Onlus, ha poi aggiunto: «Le coraggiose decisioni della Consulta, nonostante le pressioni mediatiche, politiche ed economiche, hanno ribadito l’importanza di non mettere a repentaglio nessuna vita, né con l’omicidio del consenziente né con la coltivazione di sostanze stupefacenti di ogni tipo».