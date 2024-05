Sommacampagna Popolare rompe gli indugi: è Allegri il candidato sindaco per il post-Bertolaso

Iniziano a prendere forma gli schieramenti in vista delle elezioni comunali che l'8 e il 9 giugno avranno luogo a Sommacampagna, dove l'attuale sindaco Fabrizio Bertolaso nelle scorse settimane ha deciso di rompere la coalizione tra la civica di cui fa parte, Sommacampagna nel Cuore, e i suoi alleati, Sommacampagna Popolare, andando così a rimescolare le carte.

Una decisione che ha alzato la tensione nelle sale di palazzo Terzi. Le motivazioni sulla scelta avanzate dall'attuale primo cittadino, che ha fatto riferimento alla volontà di poter effettuare le proprie scelte in autonomia, tra cui quella di sostituire alcuni assessori, non sono servite a distendere i rapporti con gli oramai ex alleati, che ricordano come «nella campagna elettorale del 2019 Bertolaso chiedeva il voto alla cittadinanza pienamente soddisfatto delle competenze dei suoi alleati dell'amministrazione precedente, con cui affermava di avere “portato a termine il 90% del programma». In Sommacampagna popolare il «cambio di casacca» di Bertolaso, che sta costruendo la sua lista dialogando anche con il centrodestra del paese, non è stato affatto gradito, così come l'ipotesi di dimissioni della giunta, che inevitabilmente porterebbero allo stop di alcuni progetti: «Questa è l'unica ragione per cui abbiamo deciso di non scegliere la strada più semplice, quella delle dimissioni, ma di dire che "noi ci siamo e ci saremo"».

Allegri per il "dopo Bertolaso"

«Dopo la rottura dall’alleanza tra Sommacampagna Popolare e Sommacampagna nel Cuore, da parte dei sindaco uscente Bertolaso, il gruppo di Sommacampagna Popolare ha preso atto con grande delusione del cambiamento di squadra del sindaco con cui aveva lealmente e intensamente lavorato per 5 anni, portando avanti lavori e progetti significativi per il paese». Il gruppo che vede tra le sue fila anche l'ex sindaca Graziella Manzato, riparte dunque con un nuovo progetto.

«Dopo alcuni giorni di riflessione, Sommacampagna Popolare ha comunque ritenuto di organizzarsi per presentare al paese una nuova proposta amministrativa, con una lista civica di persone interessate a lavorare per il bene della nostra comunità.

L’iniziativa è stata condivisa con un gruppo civico che si è formato qualche tempo fa a Caselle e insieme si è lavorato alla formazione della lista e alla preparazione del programma», spiegano dalla civica.

La figura del nuovo candidato al posto di sindaco è stata individuata in Giandomenico Allegri, «per guidare una squadra costituita da persone con forte esperienza amministrativa e da figure nuove che si avvicinano per la prima volta al mondo amministrativo, ma già attive per la comunità in servizi e associazioni di volontariato». Vicesindaco uscente, Allegri «dopo alcuni giorni di riflessione, rispetto ad una proposta che prevede anche un cambiamento dei suoi progetti professionali e famigliari, ha ritenuto di mettersi a disposizione. Con una squadra forte, motivata e ben guidata, Sommacampagna Popolare si candida per portare avanti il buon governo del paese».

Nel frattempo non è ancora stata ufficializzata la nuova squadra che sosterrà la corsa alla rielezione del sindaco uscente Fabrizio Bertolaso: l'annuncio dovrebbe arrivare tra pochi giorni.