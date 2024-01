Presentati i candidati del sindaco Tommasi per il rinnovo del Consiglio generale di Fondazione Cariverona

Il sindaco Damiano Tommasi ha presentato ieri, venerdì 5 gennaio, le tre liste di candidati per le sue designazioni nel Consiglio generale di Fondazione Cariverona, in fase di rinnovo. Secondo quanto comunicato in una nota di Palazzo Barbieri, per ogni lista il sindaco ha presentato 4 nomi, uno in più: due candidati per ogni genere e ciò «in linea con il principio di garanzia della parità di genere nonché con la volontà di valorizzare i giovani».

Dal Comune di Verona sottolineano che «tutti i candidati rispondono ai requisiti prescritti e richiesti nonché ai profili di specifica professionalità». Queste le tre liste con i relativi candidati: