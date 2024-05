Elezioni amministrative, i candidati sindaco nei cinque comuni più grandi

Sabato scorso, 11 maggio, sono scaduti i termini per le presentazioni delle liste e dei candidati alle prossime elezioni amministrative. Termini fissati a dieci giorni di distanza da quelli per le candidature alle elezioni europee, anche se alla fine le due elezioni si terranno nello stesso fine settimana, quello dell'8 e 9 giugno.

Tutti gli elettori veronesi, dunque, potranno scegliere i loro rappresentanti nel Parlamento Europeo. Mentre alcuni potranno scegliere anche il sindaco del loro paese e i nuovi consiglieri comunali. Su 98 comuni, sono 48 quelli che rinnoveranno la propria amministrazione, quindi quasi la metà. E le sfide elettorali più importanti sono quelle che interessano i cinque territori con più di 15mila abitanti.

I comuni più popolosi chiamati al voto sono Legnago, San Bonifacio, Pescantina, Negrar di Valpolicella e Valeggio sul Mincio. Per essere eletti, i candidati sindaci di questi comuni dovranno ricevere almeno il 50% delle preferenze. Se nessun candidato viene scelto da più della metà dei votanti, ci sarà il ballottaggio nel fine settimana del 22 e 23 giugno. Al ballottaggio vanno i due candidati sindaci più votati al primo turno. Ed il sindaco eletto sarà quello più votato al ballottaggio.

Questi sono i candidati sindaci (in maiuscolo) con le liste (in minuscolo) a loro collegati nei cinque comuni con più di 15mila abitanti al voto tra meno di un mese (Negrar di Valpolicella e Valeggio sul Mincio sono gli unici con due candidati sindaco e quindi di sicuro non avranno il ballottaggio):

LEGNAGO

ANDREA CESARO: Lista Cesaro, Centrosinistra per Legnago, Legnago Futura.

ROBERTO DANIELI: Lista Danieli Sindaco, Scelgo Legnago, Lega.

PAOLO LONGHI: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Autonomia per il Veneto.

SIMONE TEBON: Lista Civica Tebon.

SAN BONIFACIO

SIMONA DE LUCA: Crediamo in San Bonifacio Simona De Luca Sindaco.

MAICOL FACCINI: Salviamo San Bonifacio Faccin Sindaco.

NICOLA GAMBIN: Fratelli d'Italia, Forza Italia.

FABIO MERLO: Cittadini del Parcourbano San Bonifacio.

FULVIO SOAVE: Lega, La Nostra San Bonifacio Liga Veneta Repubblica, San Bonifacio Domani, Più San Bonifacio.

ANTONIO VERONA: Territorio e Comunità, Lista Provoli per Antonio Verona Sindaco.

PESCANTINA

LORENZO NIKI MASCANZONI: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Progetto Pescantina.

DAVIDE PEDROTTI: Pedrotti Sindaco, Lega, Pescantina Domani.

MASSIMO PROIETTI: Pescantina Democratica, UniAmo Pescantina, Sentiero Comune Proietti Sindaco.

ALDO VANGI: Per Pescantina, Pescantina Ieri Oggi Domani.

NEGRAR DI VALPOLICELLA

GIORGIO MANCINI: Mancini Per Negrar, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi con Voi Per Negrar di Valpolicella.

FAUSTO ROSSIGNOLI: Lega, Verona Domani per Negrar, Negrar Sei Tu, Con Negrar di Valpolicella Lista Rossignoli, Comunità e Territorio Rossignoli Sindaco.

VALEGGIO SUL MINCIO