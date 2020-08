Elezioni amministrative, i candidati sindaco nei comuni veronesi al voto

In sei comuni della provincia di Verona, il 20 e 21 settembre, si svolgeranno anche le elezioni amministrative. I cittadini di Vigasio, Albaredo d'Adige, Trevenzuolo, Rivoli Veronese, Bonavigo e Palù riceveranno una scheda elettorale in cui potranno scegliere il loro sindaco, indicando poi la loro preferenza per i candidati consiglieri delle varie liste. Oltre a questa scheda elettorale, ovviamente, gli aventi diritto riceveranno anche quelle per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le elezioni regionali.

Ecco i candidati sindaco dei sei comuni veronesi: