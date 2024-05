​Per un'Europa femminista la Conferenza delle donne dem presenta a Verona le candidate alle elezioni di giugno

Sabato 4 maggio alle ore 11 al chiosco del Parco di San Giacomo a Verona, nel quartiere di Borgo Roma, inizia il ciclo di incontri promosso dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Verona con le candidate alle elezioni europee del prossimo giugno. Saranno presenti Silvia Panini e Giuditta Pini che dialogheranno con Daniela Pili, consulente esterna su fondi europei per il ministero dell'università e ricerca, componente team DE&I di Intellera Consulting Spa, e Sabrina Ugolini portavoce della Conferenza. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà in sala San Giacomo di piazzale Scuro a fianco del Policlinico.

Silvia Panini ha 26 anni, è politologa ed ora lavora nel settore della filantropia privata con l’Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti filantropici - Assifero. È un’attivista per Volt Europa e la Mediterranea Saving Humans. Si occupa di diritti umani, con focus sul transfemminismo, migrazioni e i diritti delle persone detenute, e di diritti sociali, in particolar modo in riferimento ai giovani e al lavoro. Giuditta Pini è stata deputata dal 2013 al 2022, dal 2018 è stata membro della XII Commissione Affari sociali, dove si è occupata di diritti dei giovani e delle donne, promuovendo norme come quella del voto ai fuorisede e il congedo di paternità. Dal 2022 è membro del Direttivo di Mediterranea Saving Humans

«Inauguriamo questi incontri aperti a tutte e tutti, che dedichiamo alla memoria di David Sassoli e della sua idea di Europa, - spiega Sabrina Ugolini, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche di Verona - per condividere con le candidate idee, impegni e partecipazione per un’Unione sempre più attenta alle tematiche e ai tanti divari di genere. Non siamo solo noi a dirci femministe, è il Partito democratico stesso a portare questa qualificazione e questo orizzonte di pensiero nel proprio statuto. La lotta alle diseguaglianze salariali, la violenza domestica e di genere, il riconoscimento dei diritti civili e sociali sono mete da conquistare, ed è necessario il contributo di tutti, donne e uomini».

Secondo quanto annunciato dal Pd Verona, il prossimo incontro con le altre candidate si terrà domenica 26 maggio a Villa Buri, nel quartiere di San Michele.