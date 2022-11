Festa mesta a Verona? Le minoranze attaccano: «Cancellato cenone anziani in Fiera e non si sa nulla sul capodanno in Bra»

Da Sboarina a Zavarise, passando per Padovani, le minoranze a Palazzo Barbieri sono sul piede di guerra. In una conferenza stampa congiunta è infatti stata denunciata la "scomparsa" del tradizionale cenone di capodanno in Fiera a Verona, solitamente riservato per le persone anziane: «Se questo è il cambio di marcia che avevano promesso, - ha detto l'ex sindaco scaligero Sboarina - direi che ancora una volta è partita la retromarcia nel segno del mortorio. Ma quel che è peggio è la cancellazione dello spirito di comunità che invece il Comune aveva creato negli anni per festeggiare insieme il 31 dicembre: anziani in fiera, senzatetto e marginalità sociale di fronte alla fiera, giovani e famiglie in Bra. L’attenzione ai quartieri dell’assessore Benini è questa? Capace solo di scaricare all’ultimo minuto il peso organizzativo sulle circoscrizioni. Oramai la modalità di questa Giunta è sempre la stessa, mancato tempismo e desertificazione delle periferie», conclude l'ex primo cittadino Sboarina.

Il cenone al padiglione 1 della Fiera dedicato agli anziani si è tenuto ininterrottamente dal 2007, ad esclusione però del 2020 e del 2021 a causa della pandemia da Covid. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, tra le motivazioni dell'annullamento dell'evento vi sarebbe anche in questo caso la volontà dell'amministrazione comunale di tutelare gli anziani dalla crescita dei contagi, ma anche l'idea di offrire agli over 60 valide alternative per celebrare l'arrivo del nuovo anno in situazioni di festa differenziate nei singoli quartieri. Proprio questi "brindisi di quartiere" dovrebbe infatti essere sostenuti coi fondi che erano in precedenza indirizzati all'unico evento "Capodanno Insieme".

Dal canto loro le opposizioni tuttavia segnalano che, sempre circa i festeggiamenti per il 31 dicembre, «non c’è al momento alcun aggiornamento per il concerto in piazza Bra e nemmeno circa l’allestimento dei mercatini di Natale nei quartieri». Il capogruppo di Fratelli d'Italia Marco Padovani non ha lesinato critiche segnalando che in merito alla cancellazione del "Capodanno Insieme" sarebbero già «molte le telefonate di protesta che ho ricevuto. La cancellazione - ha poi aggiunto Padovani - è un fatto grave perché carica le circoscrizioni di un aspetto che non sono in grado di garantire. L’assessore Benini fa lo scarica barile, forse non ha ancora capito cosa significa la delega al Decentramento, che non è il bla bla ai gazebo ma la soluzione dei problemi. Lui adesso li crea».

Non meno polemico si è rivelato anche il consigliere comunale della Lega Nicolò Zavarise: «Il mortorio del 31 va in abbinata con quello delle feste di Natale. A tutt’oggi, nei quartieri Benini non ha previsto nessun mercatino di Natale che invece venivano fatti con il bando del Comune per trovare l’organizzazione di varie manifestazioni durante le festività. Nemmeno c’è traccia della rievocazione di Santa Lucia che si faceva in Bra. L’amministrazione Tommasi continua a tornare indietro su tutto, anche sulle cose popolari apprezzate dai veronesi. Ancora quindi un’altra dimostrazione di incapacità su più fronti - conclude Nicolò Zavarise - nei tempi, nell’organizzare e nel valorizzare le attività dei quartieri».