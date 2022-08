Rotta (Pd) a Calenda: «Quando cominciate a fare campagna contro la peggior destra di sempre e non contro il Pd?»

«Caro Carlo, con tutta la stima e il bene, ma quando cominciate a fare campagna contro la peggior destra di sempre e non contro il Pd?». Lo scrive Alessia Rotta in un tweet in merito all’ennesima polemica di Carlo Calenda contro il segretario dem Enrico Letta.

La stessa deputata veronese del Pd quindi aggiunge sempre via social: «Ma i voti non dovevate prenderli tra i moderati scontenti di destra?». Una frecciata piuttosto esplicita quella dell'on. Alessia Rotta dopo che Carlo Calenda, all'indomani del patto elettorale siglato questa volta con Italia Viva di Matteo Renzi era tornato sui motivi della precedente rottura dell'alleanza, assai breve, firmata appunto con il Pd.

Il leader di Azione Carlo Calenda, in un video pubblicato su Facebook, aveva ripercorso i motivi della rottura del patto col Pd, riassumendo il tutto con queste parole: «Caro Enrico Letta, nessuno ti ha fregato. Ti sei fregato da solo. E questo per un leader politico è molto più grave. Cortesemente chiudiamo questa storia. Abbiamo entrambi da lavorare».