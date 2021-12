Bussinello contro i rincari dell’energia elettrica e del gas: «Serve un fondo a tutela di famiglie ed imprese»

Roberto Bussinello, esponente di CasaPound Verona, è intervenuto sullo spinoso argomento del rincaro di gas ed energia che colpisce anche Verona: «Dalle ultime bollette delle utenze i cittadini italiani - dichiara Bussinello in una nota - hanno sicuramente avuto modo di notare che l’importo segnato come da pagare era superiore agli standard dello scorso anno; questo perché, proprio come ci è stato spiegato da qualche mese a questa parte le materie prime sono soggette ad una domanda sempre crescente dovuta ad un’eccezionale "ripresa economica" molto rapida. Verona, poi, si classifica al primo posto per la percentuale d’aumento che si aggira intorno al 37,5%. A pagarne le conseguenze sono sicuramente le famiglie e ancor di più le imprese, che ancora una volta si trovano a far fronte a dei costi insostenibili».

Lo stesso Roberto Bussinello quindi aggiunge: «È inammissibile che l’aumento sia differenziato di città in città e che colpisca in modo più svantaggioso le industrie e le famiglie di un territorio come il nostro, dove il rincaro è maggiore rispetto alla media Italiana quasi del 40%. È doveroso quindi - si conclude la nota a firma dell'esponente di CasaPound Verona - che si pensi subito a delle politiche di tutela per fermare questa situazione che mette in ginocchio famiglie e industrie proprio in un momento di già difficile crescita a causa della pandemia. L'istituzione di un fondo volto a contribuire a questa folle spesa cui sono costrette le famiglie veronesi potrebbe essere un ottimo inizio da parte del Comune di Verona per mostrarsi vicino a tali situazioni di disagio. Si ritorna alla normalità sostenendo e supportando cittadini ed imprese, - conclude Bussinello - sicuramente non spremendoli di ulteriori costi».