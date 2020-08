Militari spostati da Verona a Caltanissetta, Businarolo: «Polverone strumentale»

«La Lega si decida: o il controllo sanitario e dell'ordine pubblico nelle zone in cui sono presenti i centri di accoglienza straordinari è importante, oppure i suoi esponenti in Parlamento e nelle altre istituzioni stanno dando solo fiato alla bocca, visto che non fanno che ripetere altro da settimane». È quanto ha dichiarato Francesca Businarolo, deputata veronese del Movimento 5 Stelle, dopo le polemiche sollevate dall'amministrazione comunale di Verona per il trasferimento al Cara di Caltanissetta di una parte dei militari impegnati a Verona nell'operazione «Strade sicure».

Per la Businarolo: «Il polverone che si sta alzando irresponsabilmente è assolutamente strumentale. L'attenzione da parte del governo, nel momento del bisogno, non è mancata per Verona. Evidentemente, hanno paura che la loro propaganda permanente venga smontata».