Rifiuto di demagogia e populismo: nasce anche a Verona la "Buona Destra"

Il Comitato locale sarà guidato da Massimiliano Urbano e «si identifica con l’Italia che lavora e non urla, che ragiona e non apprezza le semplificazioni da bar e le paure artificiosamente agitate dai sovranisti»

Nasce anche a Verona la "Buona Destra" con la costituzione del suo primo Comitato locale.

Sarà Massimiliano Urbano, consulente finanziario di 47 anni, coniugato e padre di una bambina, già da svariati anni fortemente impegnato nell'Associazionismo cittadino, nonché Ufficiale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana e Consigliere di Assoarma, a guidare il gruppo che ispira la propria azione al libro “Dalla parte di Jekyll - Manifesto per una Buona Destra” scritto da Filippo Rossi, intellettuale e giornalista.

Nella nota diffusa, il gruppo spiega la propria linea e i propri intenti: «La Buona Destra vuole rappresentare una destra liberale e repubblicana, laica ed inclusiva che rifiuta la demagogia irresponsabile e la propaganda dei populisti.

Una destra che crede nell’Europa come unione di valori, opportunità e solidarietà, di cui la prova migliore è proprio rappresentata dalla risposta col Recovery Fund alla pandemia e alla crisi economico-sociale che stiamo affrontando.

Una destra che si identifica con l’Italia che lavora e non urla, che ragiona e non apprezza le semplificazioni da bar e le paure artificiosamente agitate dai sovranisti.

Il partito si riconosce nell’esperienza della destra più evoluta che ovunque in Europa occidentale governa contro l’estrema destra alleata di Salvini e Meloni.



In ambito cittadino avvierà un dialogo con le forze produttive e sociali del territorio , con il mondo culturale e politico per individuare la migliore scelta possibile di buongoverno per Verona».