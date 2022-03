Buona Destra Verona: il coordinatore provinciale rassegna le dimissioni

Il coordinatore provinciale di Buona Destra Verona, Massimiliano Urbano, domenica ha rassegnato le dimissioni da tutti gli organi di partito.

Ne ha dato notizia lo stesso movimento, spiegando che alla base di questa repentina scelta pare vi siano insanabili divergenze tra lo stesso Urbano e i vertici di partito, sul posizionamento di Buona Destra circa le imminenti elezioni amministrative del capoluogo scaligero.

«Con estremo dispiacere abbandono un progetto che ho abbracciato con moltissimo entusiasmo fin dalla prima ora e che a prescindere reputo comunque indichi, anche già solo nel nome, la vera chiave di volta della politica italiana. Sono dispiaciuto perché ci ho investito quasi tre anni della mia vita ciò nonostante non demordo ma anzi confido di riuscire a dare lo stesso il mio contributo. A questo punto evidentemente in un altro contesto e da un'altra prospettiva ma di certo nella stessa direzione, coerente con me stesso, ha detto Urbano.

Secondo Buona Destra, l'ex coordinatore proseguirà la propria attività politica tra le file di Azione di Carlo Calenda, dove il segretario veronese Marco Wallner gli avrebbe offerto di entrare nell'esecutivo della sezione cittadina. In questo caso si tratterebbe di un ritorno, dal momento che Urbano militava in Azione già nel 2019.