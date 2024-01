"Brusa la vecia", Dalai: «Falsa tradizione imposta da trogloditi»

Anche se il fuoco del "brusa la vecia" di Piazza Bra è stato finto, sono ancora roventi le polemiche per lo spettacolo di suoni e luci che ha sostituito il tradizionale falò dell'Epifania. E a rendere tutto ancora più incandescente ci ha pensato il presidente della prima circoscrizione di Verona Lorenzo Dalai con un commento (poi cancellato) condiviso sui social.

«Spettacolo bello e innovativo», è stato il commento di Dalai al falò "sostenibile" organizzato dal Comune di Verona. Ma il presidente della prima circoscrizione ha anche aggiunto: «Finalmente si chiude con la falsa tradizione imposta dai trogloditi che erano in amministrazione».

Immediate le reazioni dei rappresentanti del centrodestra. Tra tutti, il consigliere Paolo Rossi ha risposto direttamente al commento di Dalai. «Sei un rappresentante delle istituzioni - ha scritto Rossi, rivolgendosi direttamente al Dalai - Esprimersi in questo modo è vergognoso. Sebbene io sia totalmente contrario alle vostre "novità", non mi permetto di scadere in questo linguaggio. Purtroppo per voi con Verona non siete compatibili. Dovreste portare le vostre ridicole innovazioni in città come Livorno o Bologna. Lì potrebbero essere gradite».

E al di fuori del social, Rossi ha anche chiesto le dimissioni del presidente della circoscrizione. «Chiederò in consiglio comunale che il sindaco intervenga in merito - ha aggiunto Rossi - Sino ad ora assoluto silenzio sul tema. È un insulto invece, non solo agli amministratori locali, ma a tantissimi veronesi, la maggioranza, che non la pensano come Dalai. Purtroppo anche in questo caso si rivela il vero volto della sinistra più becera, quella intollerante, da cui il sindaco non prende le distanze. Rivolgo un accalorato invito alla sinistra veronese: fate un grosso bagno d'umiltà, chiedete scusa, abbandonate la costante ricerca di questioni ideologiche ed occupatevi delle tante priorità che interessano i cittadini veronesi».