"Brusa la vecia" ma "sostenibile", rabbia dei contrari: «Distrugge la tradizione»

Come per la nuova Stella per illuminare Piazza Bra, anche il "brusa la Vecia" «sostenibile» organizzato dal Comune di Verona è oggetto di critiche da parte del centrodestra veronese.

Il falò che tradizionalmente viene fatto nel giorno dell'Epifania sarà sostituito da un'installazione artistica «più in linea con la mutata sensibilità verso l’ambiente». Ciò però non sembra in linea «con i sentimenti dei veronesi e le tradizioni della città», hanno dichiarato i consiglieri comunali di Forza Italia Alberto Bozza e Luigi Pisa. «Basta con luci, laser e soldi spesi male: ridateci la Stella, quella vera, e il "Brusa la Vecia" in Bra - hanno aggiunto i due consiglieri - Lo chiediamo a gran voce».

Ma la scelta del capoluogo non sembra essere l'unica nel panorama provinciale. E spesso la motivazione che spinge a non organizzare il tradizionale "brujel" è quella ambientale. I falò, infatti, immetterebbero sostanze inquinanti nell'atmosfera. Una scusa ipocrita, però, per il consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi. «Questi benpensanti e accaniti distruttori delle tradizioni, a tutti i livelli, non sprecano una parola sull’inquinamento provocato da iniziative come quella di organizzare i giochi invernali asiatici nel 2029 nel deserto dell'Arabia Saudita, dove occorre bruciare immense quantità di combustibile fossile con enormi immissioni in atmosfera per garantire il freddo e l’acqua dove il freddo e l’acqua non c’è per natura - è il commento di Valdegamberi - Questi sono i paradossi dei nostri tempi. Dove ci sono i soldi e i grandi interessi, il problema ambientale sparisce d’incanto. Smettiamola di usare alibi per distruggere l’identità culturale delle nostre terre sulla scia di slogan e ideologie».