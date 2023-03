Bozza: «Lo sport in città è abbandonato». La replica: «Al lavoro per trovare soluzioni»

Gli impianti sportivi di Verona sono «in stato di abbandono» ed il sindaco di Verona Damiano Tommasi «dovrebbe impegnarsi in politiche di investimento concrete a favore del mondo sportivo». Il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza ed il collega Luigi Pisa hanno lanciato questo messaggio ieri, 24 marzo, al primo cittadino di Verona, il quale ha replicato ribadendo che l'impegno della sua amministrazione per il mondo sportivo locale è massimo.

L'occasione che ha spinto Bozza ad intervenire in favore dell'associazionismo sportivo scaligero è la discussione in corso sul bilancio di previsione 2023-2025 del Comune di Verona. Un bilancio che «non dà risposte chiare, sufficienti e coraggiose al mondo dello sport veronese», ha dichiarato Bozza, ricordando che gli anni della pandemia hanno rappresentato una duro colpo per gli sportivi. Molte associazioni ne ce l'hanno più fatta ad andare avanti e questo ha ridotto l'offerta sportiva sul territorio e la cura di alcuni impianti sportivi.

A spiegarlo, insieme a Bozza e Pisa, sono intervenuti l'ex dirigente comunale allo sport Sandro Vazzoler ed i consiglieri di circoscrizione della lista Tosi-Forza Italia (qui il video della conferenza). Tra i presenti, Claudio Perbellini della settima circoscrizione ha sottolineato l'importanza di riqualificare il campo di calcio presente in Via Cimitero, oggi utilizzato per i soli allenamenti da parte della società Audace. Perbellini ha anche ricordato come sia necessario dare stabilità di gestione e quindi riqualificare l'impianto De Stefani oggi non utilizzato a dovere.

Il consigliere della quinta circoscrizione Biagio D'Incerto ha dichiarato che il centro della bocciofila di Cadidavid e il nuovo Palazzetto di Via delle Grazie sono chiusi e in abbandonato.

Il consigliere della sesta circoscrizione Andrea Braga ha invece illustrato la proposta da lui avanzata in sede di consiglio e approvata all’unanimità con la quale si chiede all’amministrazione di riqualificare il campo di Via Montelungo in Borgo Venezia. Ed ha poi anche aggiunto che la riqualificazione proposta potrebbe anche risolvere il problema del parcheggio.

Infine, Bozza ha concluso accennando al campo da calcio di Quinzano ancora chiuso. E per questo le società sportive di Borgo Trento e Quinzano, che usufruivano dell’impianto, oggi sono in parte ridimensionate e con grandi difficoltà.

Tutte situazioni di cui il sindaco di Verona è a conoscenza. Tommasi ha infatti replicato a Bozza, dichiarando: «Abbiamo ereditato questa situazione, resa ancor più grave dalla difficile ripresa dopo la pandemia. Stiamo monitorando tutte le situazioni e siamo al lavoro per trovare soluzioni che possano garantire una maggior efficienza degli impianti e il loro ammodernamento, dando nello stesso tempo alle società che li utilizzano la possibilità di programmare la loro attività su un arco temporale superiore all'anno. Per troppi anni lo sport è stato dimenticato, mancano strutture e molte di quelle che ci sono richiedono da tempo interventi. E su questi temi il confronto è costante sia con le società sportive, sia con le singole circoscrizioni».