Esercenti danneggiati dai cantieri, Bozza: «Fare di più per sostenerli»

«Sostenere con scelte più decise tutti gli esercenti di Verona danneggiati da cantieri invasivi». Questa la richiesta avanzata ieri, 4 maggio, da Ponte Nuovo dal consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza, assieme ad una cinquantina di esercenti della zona e a Tiziano Meglioranzi e Davide Albertini della Corporazione degli esercenti del centro storico.

Bozza sulla questione aveva presentato una mozione l’anno scorso e un’interrogazione poche settimane fa. «La recente riduzione della quota variabile della Tari del 2024 è certamente un punto di inizio, ma non è sufficiente rispetto ai danni che qualche centinaio di commercianti, ristoratori e artigiani subiscono, hanno dovuto subire o presto subiranno per l’apertura di nuovi mega-cantieri», ha detto il consigliere, insieme ai colleghi Luigi Pisa e Barbara Tosi e ai consiglieri di prima circoscrizione Luisa Sartori e Terenzio Stringa.

Presente ieri anche il commercialista Luca Recchia, esperto di tributi che aveva contribuito alla stesura della mozione del 2023 di Bozza e degli altri consiglieri forzisti e tosiani, nella quale veniva indicato come aiutare gli esercenti: «Di quella nostra proposta - hanno ricordato Bozza, Pisa e Tosi - solo la scontistica Tari è stata accolta e con un anno di ritardo. Tuttavia chiedevamo anche dei contributi a fondo perduto, l’attivazione di un tavolo di confronto permanente tra Comune e gli esercenti interessati e un accordo tra Comune, Confidi e istituti di credito per istituire a favore delle attività commerciali colpite dai cantieri delle convenzioni che aprano linee di credito agevolate garantite dal Comune».

Bozza ha infine ricordato che «Ponte Nuovo è un luogo simbolo dei cantieri invasivi e infiniti, ma le nostre proposte vogliono sostenere tutti gli esercenti di Verona che vivono, hanno vissuto o vivranno a breve simili disagi. Penso alle attività della zona di Via Pisano in Borgo Venezia o a quelle che presto si troveranno il mega-cantiere del filobus in Via Mameli».