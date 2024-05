Bozza: «Telecamere sugli impianti sportivi e atti vandalici da riparare»

«Si mettano in sicurezza gli impianti sportivi comunali, che troppo spesso subiscono furti e vandalismi, con sistemi di videosorveglianza ma anche attraverso convezioni e agevolazioni economiche, aiutando le associazioni sportive che gestiscono gli impianti ad auto-tutelarsi». A chiederlo è stato il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza, che ha la mozione di cui è primo firmatario e che è stata recentemente approvata in consiglio comunale. E per farlo Bozza ha scelto il campo sportivo della Atlas Verona, vittima due volte di vandali e furti. «Vediamo un’amministrazione comunale che non brilla per dinamismo e velocità - ha puntualizzato Bozza - La mozione sulla messa in sicurezza degli impianti sportivi l’abbiamo presentata nell’agosto dell’anno scorso, ma è stata votata solamente a fine aprile. E siamo qui all’Atlas perché la società sportiva sta ancora aspettando che il Comune ripari i danni vandalici subiti quattro mesi fa».

Insieme a Bozza, erano presenti anche il deputato di Forza Italia Flavio Tosi, i consiglieri comunali Luigi Pisa (Forza Italia), Patrizia Bisinella (Fare!), Antonio Lella (Lista Tosi), il consigliere della sesta circoscrizione Andrea Braga e l'ex presidente della circoscrizione Mauro Spada. Inoltre è intervenuto anche il presidente dell'Atlas Denis Soso.

«A gennaio ci siamo ritrovati il campo da calcio rovinato e un’auto rubata, a febbraio ci hanno rotto due vetri dello spogliatoio, da allora stiamo aspettando che siano sistemati - ha riferito Soso - L’amministrazione comunale ci ha invitato ad aspettare, ma pensavo che due vetri rotti in tre mesi si potessero sistemare. Abbiamo poi avuto danni ai vetri e ai serramenti della sede, ma anche lì con il Comune siamo dentro a un iter burocratico che si sta prolungando. Potete capire che la situazione che viviamo è pesante, perché fatti del genere ci recano un danno non solo economico, ma anche anche organizzativo nell’attività dei nostri bambini e ragazzi».

«Gli impianti sportivi si possono mettere in sicurezza a stretto giro attraverso un’intesa tra Comune e la partecipata Agsm - ha spiegato Tosi - Ci sono dei sistemi di videosorveglianza di ultima generazione che non solo permettono di individuare i colpevoli che delinquono, ma di monitorare la situazione in tempo reale e quindi prevenire furti e atti vandalici. E suggerisco anche di stipulare convenzioni con la vigilanza privata, che può essere coinvolta nel controllare impianti sportivi, parchi e scuole».