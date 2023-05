Scuola Alessandri, Bozza: «Sia attivato progetto di una classe potenziata»

«Dopo le interlocuzioni avute con l’amministrazione comunale auspicavo che non si arrivasse a eliminare una sezione alla scuola dell’infanzia Alessandri. Peraltro non mi convincono del tutto le motivazioni addotte dall’assessore Elisa La Paglia, che ha detto che il taglio si spiega con le carenze demografiche della zona. Ma i dati dicono altro». A dirlo, davanti alle scuola di Parona, è stato il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Bozza, durante una manifestazione organizzata da gruppo di mamme e di famiglie con i consiglieri della seconda circoscrizione Massimiliano Barbagallo e Patrizia De Nardi.

Bozza ha illustrato le problematiche che sta vivendo la scuola dell’infanzia Alessandri, che dall’anno prossimo perderà una delle due sezioni, ufficialmente per mancanza di iscrizioni. In realtà, ha sottolineato Bozza, «dai dati reperiti all'anagrafe risulta che i bambini ci sono». Infatti, i nati residenti del 2019 sono 23, del 2020 sono 14, del 2021 sono 13 e del 2022 sono 22.

Proprio i genitori hanno confermato che «ogni anno per sezione entrano 6-8 bambini», aggiungendo che «una parte delle famiglie che avevano scelto l’Alessandri sono state dirottate altrove, oppure sono state costrette a optare per destinazioni diverse perché gli è stato detto che l’Alessandri non era disponibile per due sezioni».

Il consigliere comunale di Forza Italia ha quindi evidenziato che «i dati e i fatti stridono fortemente con quanto mi ha detto La Paglia». E Bozza ha concluso dicendo: «I bambini ci sono, mi chiedo perché siano stati mandati nelle scuole limitrofe, arrecando disagio alle famiglie. L’amministrazione comunale non è chiara nel merito, mi auguro che possa rivedere le sue decisioni. Vanno accolte le richieste dei genitori, i quali chiedono sia attivato il progetto di una classe potenziata, cioè con una sezione ma aumentando il numero di bambini consentito. In questo modo si inserirebbe in pianta stabile in forze alla sola sezione di scuola dell'infanzia una terza educatrice salvaguardando l'offerta formativa».