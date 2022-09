Bozza: «Necessario intervento a sostegno delle imprese agricole»

La giunta regionale si attivi immediatamente per sostenere la filiera agricola ed agro-alimentare. A chiederlo con una mozione depositata ieri, 13 settembre, sono stati i consiglieri regionali di Forza Italia Elisa Venturini e Alberto Bozza.

«Il mondo agricolo versa in grave difficoltà a causa dell'aumento dei costi di produzione, privando così le imprese agricole di un minimo margine di profitto che possa assicurarne la sopravvivenza nel mercato - hanno dichiarato Venturini e Bozza - È quindi necessario un intervento a sostegno anche della giusta remunerazione della produzione agricola nel suo complesso, con misure di salvaguardia che possano garantire un'equa remunerazione del prezzo di cessione dei prodotti agricoli. Mentre gli agricoltori affrontano uno stato di grande precarietà e continuano a perdere potere contrattuale, si assiste ad un incremento del prezzo finale del prodotto, che penalizza sia gli agricoltori costretti di fatto a lavorare senza margini di profitto, che l'utente finale che acquista un prodotto finale a prezzo più elevato, principalmente come conseguenza dell’aumento dei costi energetici e dell'inflazione. Per questo, chiediamo alla giunta regionale di attivarsi nei confronti del Parlamento e del Governo perché si intervenga urgentemente sui crediti d’imposta per la spesa in carburanti, per introdurre la riduzione dell'Iva e degli oneri di sistema nelle bollette, concedendo garanzie per le piccole e medie imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. Infine serve che siano intensificate le azioni di controllo e verifica da parte dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi al fine di reprimere e sanzionare le pratiche commerciali sleali».