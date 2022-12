Lega, a Verona il commissariamento è finito: il nuovo segretario è Paolo Borchia

Nel fine settimana passato, la sezione provinciale della Lega di Verona ha celebrato in suo congresso nel polo fieristico del capoluogo. Dopo il commissariamento gestito da Nicolò Zavarise, i leghisti veronesi hanno potuto eleggere il loro segretario, scegliendo tra due candidati: l'europarlamentare Paolo Borchia e l'ex deputato ed ex consigliere comunale Vito Comencini.

Nei giorni precedenti, altri esponenti del partito avevano presentato la propria candidatura, salvo poi ritirarla. Lo stesso Zavarise, Francesco Vartolo e per ultimo anche l'ex segretario provinciale della Lega Paolo Paternoster si erano proposti, ma alla fine hanno scelto di fare un passo indietro, dando il loro appoggio chi a Borchia chi a Comencini.

E al termine della votazione a spuntarla è stata Paolo Borchia, sfiorando il 60% delle preferenze. Una vittoria netta, dunque, ma non totale. Segno che l'area "salviniana" nella Lega scaligera, rappresentata sia da Zavarise che da Borchia, pur rimanendo maggioritaria non ha più così tanti estimatori. E Vito Comencini ha avuto la capacità di rappresentare bene diverse anime interne al partito, tra cui quelle più apertamente critiche con la linea del segretario nazionale Matteo Salvini.

Infine, oltre al segretario, ieri sono stati anche eletti i componenti del consiglio direttivo ed i delegati che rappresenteranno la Lega di Verona nel prossimo congresso regionale. Del consiglio direttivo del Carroccio scaligero faranno parte 12 membri, di cui 7 più in sintonia con Borchia e 5 vicini alle posizioni di Comencini.

«È stato un onore gestire il partito per questi tre anni e continuerò a lavorare per la Lega nel direttivo provinciale», ha commentato Zavarise, svestendo i panni del commissario. «Sono consapevole del grande impegno che servirà e ringrazio tutti i militanti che hanno partecipato al congresso e l'amico Vito Comencini che si è messo in gioco - ha dichiarato Borchia - Ora si inizia».