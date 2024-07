A Soave 31 famiglie hanno ricevuto il "bonus figli" da 500 euro promosso dal Comune veronese

Secondo quanto è stato comunicato dall'amministrazione, sono 31 le famiglie soavesi, in gran parte giovani coppie, che hanno avuto accesso al "bonus figli" del Comune di Soave. La misura, ideata dall'amministrazione del borgo murato e finanziata con fondi propri, si sostanzia in un contributo di 500 euro per ogni bambino nato nel corso del 2023. La primialità, stando a quanto comunicato dall'amministrazione, sarà ripetuta il prossimo anno anche per i bimbi che sono nati o nasceranno nel corso del 2024. Si tratta, spiegano dal Comune di Soave, di un'azione che mira a dare «serenità economica, per quanto possibile, alle famiglie che scelgono di avere dei figli, circostanza che come noto comporta, accanto a grandi gioie, anche qualche grattacapo economico».

Sul punto, il sindaco di Soave Matteo Pressi, ha precisato: «Si tratta di un impegno assunto nel nostro programma elettorale e che abbiamo inteso onorare. Tutti i giorni ci impegniamo per fare in modo che Soave sia sempre più un Comune a misura d'uomo, ma tutti i nostri sforzi sarebbero inutili se nell'arco di qualche decennio la nostra realtà dovesse vedere un ampio spopolamento» .

Un aiuto, chiariscono quindi dal Comune di Soave, che oltre ad agevolare i singoli nuclei famigliari si pone anche «a salvaguardia del futuro della cittadina scaligera globalmente intesa come comunità, la quale, pur nel contesto di una forte denatalità a livello nazionale, da anni sta vedendo aumentare il numero dei residenti e di conseguenza delle nascite». Un fatto quest'ultimo che fa ben sperare gli amministratori, ma che allo stesso tempo spinge a fare di più, secondo le parole dell'assessora ai servizi sociali Regina Minchio: «L'infanzia è al centro delle nostre politiche, non solo con il bonus nascite ma anche con l'organizzazione dei centri estivi, oltre ai supporti che regolarmente vengono forniti alle famiglie in difficoltà e che, nella maggioranza dei casi, vedono al proprio interno dei minori».