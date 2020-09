Bonificata dal degrado l'area dei garage delle case Agec di Via Sicilia

È andata a buon fine la segnalazione del capogruppo del Partito Democratico di Verona Federico Benini, il quale con video e fotografie aveva documentato il degrado che si era creato nell'area dei garage del condominio Agec di Via Sicilia.

Oggi, 9 settembre, i residenti del condominio hanno segnalato «l'intervento dell'azienda Agec e di alcune pattuglie dei vigili urbani di Verona - riferisce Benini - intervenute per verificare lo stato delle rimesse condominiali e per bonificarle dall'abnorme quantità di materassi, rifiuti, biciclette, motorini accatastati».

«Il tempestivo intervento che ripristina la percorribilità delle uscite di emergenza è ovviamente benvenuto ma cura soltanto il sintomo e non quella malattia che nelle case popolari si chiama abbandono - ha commentato il consigliere comunale - Per questo è importante che si tenga la commissione consiliare che il presidente Roberto Simeoni, che ringrazio, ha già provveduto a convocare per lunedì prossimo. I rapporti tra Agec e una parte degli inquilini sono spesso difficili. Riprecipitare nel degrado è un attimo. Nemmeno la campagna di ristrutturazioni e riqualificazioni delle case popolari avviata da qualche anno grazie ai finanziamenti dei governi di centrosinistra ha contributo a migliorare questi rapporti, come evidenzia il caso del condominio di Via Maddalena che ha le impalcature montate da quasi due anni. A prevalere è sempre la diffidenza e la difficoltà di comunicazione, segno di una politica che non sta valorizzando a dovere questo grande patrimonio che è l'edilizia residenziale pubblica».

(L'area del garage del condominio Agec di Via Sicilia dopo la bonifica)

