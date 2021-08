Arsenale, nuove indagini sui terreni da bonificare. «E i costi aumentano»

«Ecco uno dei soliti ripensamenti dell'amministrazione, che prima annuncia che la situazione della bonifica dell'Arsenale è stata definita con un piano a prova di bomba, e poco dopo ritorna sui suoi passi». Il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha commentato in questo modo il provvedimento preso il 12 agosto scorso dal Comune di Verona per disporre ulteriori accertamenti sui terreni da bonificare dell'Arsenale. Accertamenti che fanno lievitare i costi delle attività preliminari della bonifica ed aumentano l'incertezza sui tempi della bonifica stessa.

La disposizione decisa dall'amministrazione comunale nasce da una riunione della Conferenza dei Servizi, durante la quale è stato ritenuto «necessario disporre ulteriori indagini geo ambientali sia dei terreni che della acque di falda, nello stesso ambito in cui si sono realizzati i piezometri».

«Ai 37.892 euro più Iva spesi tra il febbraio e l'ottobre 2019 vanno ora quindi ad aggiungersi altri 35.025 euro oltre Iva, più una "opzione" del valore di ulteriori 9mila più Iva per non meglio specificati servizi aggiuntivi - ha spiegato Bertucco - Dopo tanti anni di annunci e rassicurazioni è tempo che l'amministrazione del sindaco Federico Sboarina fornisca ai cittadini tempi certi sulla riqualificazione dell'Arsenale, a cominciare da una rappresentazione veritiera di quelli che saranno i reali costi della bonifica, che si annunciano piuttosto alti, e soprattutto delle risorse effettivamente disponibili a realizzare la riqualificazione promessa».