Cadidavid, raccolta firme per la riapertura del bocciodromo. Il Comune: «Intervento già in programma»

Ha avuto luogo mercoledì in via Bellobono a Cadidavid la conferenza stampa di Fare! con la presenza di alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, con oggetto la riapertura del bocciodromo di zona. Oltre alla capogruppo di Fare! in consiglio comunale Patrizia Bisinella, hanno partecipato il presidente della Quinta Circoscrizione Raimondo Dilara, il coordinatore cittadino di Fare! Simone Meneghelli e consiglieri e residenti della medesima circoscrizione.

La struttura fino al 2019 era stata un importante luogo di aggregazione per anziani e residenti, ma in seguito alla pandemia di Covid-19 era stata chiusa e ora alcuni problemi a tetto e struttura sono stati rilevati dai tecnici comunali. Gli interessati chiedono al Comune un pronto intervento, anche considerando il fatto che il posto, secondo quanto riferito dai due schieramenti politici, sarebbe oggi divenuto luogo di spaccio e degrado.

Durante la conferenza stampa sono state presentate le circa 500 firme raccolte e le istanze degli abitanti. «La petizione continua – racconta Bisinella – e chiediamo all’Amministrazione quali interventi intendano realizzare dentro e fuori l'impianto e quali tempi siano necessari per avviare il cantiere di ripristino e l’avvio dei lavori. I residenti e le associazioni chiedono riscontri da anni ed è giusto dare loro risposte adeguate».

Tempi certi, quindi , e la necessità di mettere quest’opera tra le priorità sono le richieste dei consiglieri al sindaco Tommasi. Bisinella ha anticipato che presenterà un’interrogazione in questo senso in consiglio comunale.

Non si è fatta attendere la risposta dell'Amministrazione comunale di Verona, la quale ha sottolineato che si sta occupando «degli impianti sportivi comunali e si sta impegnando, senza clamore, nelle attività di riqualificazione dei luoghi di pratica sportiva e aggregazione sociale nei quartieri, ben consapevole che sono riferimento per tante persone, giovani, famiglie e anziani»

«Abbiamo tanti luoghi da attivare, come il Palazzetto Le Grazie di Borgo Roma, o da riattivare, come la bocciofila di Cadidavid», spiegano da Palazzo Barbieri, incalzando poi sui motivi che hanno portato all'attuale stato della struttura: «In merito a quest'ultima ricordiamo che l'insufficiente manutenzione avvenuta per tanti anni, ha portato alla situazione odierna di abbandono. Almeno dal 2019, quando la bocciofila era ancora funzionante, i fondi per la sua manutenzione sono sempre stati solo annunciati da chi governava la città».

L'intervento sulla struttura sarebbe già in programma e i problemi di degrado non sono passati inosservati: «Quindi ciascuno si prenda le proprie responsabilità. Questa amministrazione ha inserito nel programma triennale dei lavori pubblici l'intervento di consolidamento della struttura coperta del campo di bocce, con 180.000 euro, dopo aver preso visione della perizia statica della tettoia. Siamo vigili sugli episodi di danneggiamento occorsi dentro l'area e nel vicino campetto "G. Spezie" dove le recinzioni danneggiate saranno sistemate.

Ribadiamo quindi la massima attenzione del Comune a garantire la pratica sportiva dei veronesi che contribuisce ad uno stile di vita sano, aspetto esaltato dall'adesione del Comune alla rete della città sane, alla crescita dei giovani, all'aggregazione positiva e ai valori del rispetto, contro episodi di emarginazione e ritiro sociale».