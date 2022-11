Cittadini orfani del bocciodromo, scatta la petizione. Bisinella: «Quando chiude un luogo così tutto il quartiere ne risente»

Si è tenuta in via Belobono 23, a Ca’ di David, di fronte all’ex bocciodromo, un tempo fulcro della vita del quartiere per anziani e famiglie, la conferenza stampa organizzata dalle due liste, Fare! e Lista Tosi. Presenti alcuni rappresentanti di associazioni del quartiere, il coordinatore di Fare! Simone Meneghelli e la consigliera in quinta circoscrizione Federica Marchiotto, oltre ai due capigruppo Patrizia Bisinella e Flavio Tosi.

«Il bocciodromo di Ca’ di David rappresentava uno dei fulcri della vita della popolazione, un punto di riferimento e di aggregazione anche per gli anziani, ed è un peccato lasciarlo in questo stato di degrado», hanno detto nell'occasione Meneghelli e Marchiotto. La stessa Patrizia Bisinella ha poi aggiunto: «Purtroppo quando chiude un luogo come questo tutto il quartiere ne risente e ignorare la voce dei tanti residenti coinvolti è un errore che un’amministrazione non può fare».

Sempre durante la conferenza stampa è stata presentata una petizione popolare, definita «apartitica e aperta a tutti», la quale sarà lasciata nei prossimi giorni presso le sedi di associazioni, nei negozi e luoghi di ritrovo di Ca’ di David. L'obiettivo della petizione è qullo di chiedere «un intervento forte dell’attuale amministrazione comunale per il ripristino al più presto dello stabile e la riapertura della struttura». Diverse sono state anche le testimonianze da parte di cittadini e delle associazioni locali, infatti, che si sono detti concordi sulla «necessità di ripristinare la funzione del bocciodromo o quantomeno recuperare l’edificio come luogo di ritrovo».