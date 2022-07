Tutela degli animali, appello al sindaco dall'ex consigliera Laura Bocchi: «L'estate è un periodo difficile»

«Leggo con piacere che il sindaco ha deciso di mantenere la delega alla tutela e al benessere degli animali, progettata e messa in atto da Federico Sboarina, che ho avuto l’onore di ricoprire per prima a Verona. Il mio appello a Tommasi è di velocizzare l’attribuzione di tale nomina, poiché per gli animali l’estate è un periodo difficile, in particolar modo per le colonie feline, con i tanti sopralluoghi che si rendono necessari settimanalmente». Ad affermarlo in una nota è l'ex consigliera delegata alla tutela degli animali del Comune di Verona, l'esponente della Lega Laura Bocchi.

Quest'ultima, in una nota, quindi spiega: «In quasi un mese di vacatio ho ricevuto molte segnalazioni da coadiuvanti alla gestione delle colonie feline per problematiche, purtroppo di ordinaria amministrazione, che necessitano di attenzione e di intervento da parte del Comune. Ci sono sicuramente tante scelte importanti per Verona da fare, per le quali Damiano Tommasi si è preso ulteriore tempo di riflessione, come l’Edilizia Privata e i Lavori Pubblici, decisioni che invece hanno urgente bisogno di "interventismo". Il mio augurio e la speranza - aggiunge in conclusione Laura Bocchi - è che in mezzo a questi nodi di dimensioni importanti per Verona non passi in secondo piano un tema spesso silente, che in realtà è emergenza quotidiana, che ora più che mai merita continuità con un passato recente che ha reso Verona città di rilevanza nazionale per le politiche rivolte alla cura e alla tutela dei cittadini animali, anche loro detentori di diritti».