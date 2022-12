Blitz di Forza Nuova in più sedi della Cgil veronese: «Traditori dei lavoratori»

Anche le sedi di Cgil di Verona, Bussolengo, San Bonifacio, Caprino Veronese e Castelnuovo del Garda, come quelle di altre decine di città in Italia sono state prese di mira dai militanti di Forza Nuova nei giorni scorsi. Sulle porte d'ingresso dei locali del sindacato sono stati appesi dei volantini critici nei confronti del segretario nazionale di Cgil Maurizio Landini, del deputato Aboubakar Soumahoro e dell'ex europarlamentare del Partito Democratico Antonio Panzeri.

«Traditori dei lavoratori di oggi e di ieri», così Forza Nuova ha descritto i tre sindacalisti. Landini guida infatti l'attuale Cgil, mentre Panzeri è stato un punto di riferimento della Cgil milanese tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Soumahoro invece non ha mai fatto parte della Cgil, ma è stato molto attivo come rappresentante sindacale dei lavoratori stranieri in Italia.

Sia Soumahoro e Panzeri sono stati travolti di recente da clamorose vicende giudiziarie. Soumahoro è coinvolto indirettamente nelle indagini della Procura di Latina sulla cooperativa Karibu, presieduta dalla suocera del deputato. Panzeri, invece, è accusato di corruzione per delle mazzette di denaro provenienti dal Qatar con cui sarebbero stati corrotti degli europarlamentari per influenzarne le decisioni. «Una storia surreale per i rappresentanti dei sindacati nazionali che prima hanno denunciato un Qatar tomba dei diritti civili dei lavoratori - si legge nel comunicato diffuso da Forza Nuova - Ora scopriamo che non solo si sono girati dall'altra parte davanti alla morte di migliaia di schiavi "monta-stadi", ma hanno anche per preso ingenti mazzette per stare zitti e non parlarne».

Con Landini, infine, Forza Nuova ha un conto in sospeso per l'assalto alla Cgil di Roma durante una manifestazione dell'ottobre del 2021. «Fu dipinto come un "assalto fascista", ma dagli atti processuali sta diventando invece una sorta di "macchinazione autodistruttiva"», ha fatto sapere Forza Nuova.