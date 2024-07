Bisinella contro il direttore di Solori: «È la persona giusta a guidare un'azienda?»

La consigliera comunale di Verona Patrizia Bisinella interrogherà il sindaco Damiano Tommasi e l'assessora Luisa Ceni sull'operato del direttore generale di Solori Eros Zenere. Bisinella vuole sapere se l'amministrazione intende prendere provvedivementi in vista della scadenza dell'incarico del direttore prevista per l'anno prossimo. Secondo la consigliera, infatti, Zenere non sarebbe «la persona giusta a guidare un’azienda strategica come Solori, vista la sua poca empatia con i dipendenti e la sua esagerazione nell'utilizzo dei richiami formali e delle sanzioni».

La vicenda che ha destato l'attenzione di Bisinella (e in passato anche di Flavio Tosi) è quella dei tre dipendenti di Solori che avevano effettuato una verifica campione sull'ex amministratore unico della società. Dipendenti che sono stati puniti dal direttore Zenere «con una sanzione corrispondente a tre giornate di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, derubricate a semplice richiamo dopo 10 mesi di arbitrato - ha spiegato Bisinella - L'organo giudicante ha chiarito che il personale di Solori ha tutto il diritto di svolgere gli accertamenti che ritiene su chicchessia qualora vi sia il forte sospetto di un’evasione tributaria da parte di qualcuno, lavorando a tutela del Comune e della collettività».

«Appare davvero surreale, irragionevole e paradossale che il direttore di un'azienda pubblica nata al preciso scopo di provvedere alle riscossioni tributarie, invece che ringraziare i propri dipendenti solerti e coraggiosi, punisca chi con onestà e imparzialità ha osato controllare l’amministratore sotto la cui guida è stato scelto il direttore Zenere», ha dichiarato la consigliera comunale, aggiungendo che il direttore «dal giorno del suo insediamento ha comminato ai propri dipendenti ben 18 giorni di sospensioni, giornate tutte annullate o derubricate e che sono un costo per la collettività e che soprattutto rappresentano un pessimo segnale rispetto a chi ha fatto il proprio dovere».