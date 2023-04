Forza Italia, Fare!, Lista Tosi: «Bilancio comunale deficitario, ma lo abbiamo migliorato»

Manutenzione di strade e marciapiedi, riqualificazione di piazze e parco giochi, sostegni ad associazioni del mondo del sociale, dello sport e del tempo libero. Pur dall'opposizione, i consiglieri comunali di Forza Italia, Fare! e Lista Tosi hanno cercato di incidere sul bilancio di previsione del Comune di Verona, approvato il 20 aprile scorso ed incensato dalla maggioranza che sostiene il sindaco Damiano Tommasi.

Ieri, 27 aprile, Alberto Bozza, Patrizia Bisinella, Barbara Tosi e Luigi Pisa hanno sottolineato la loro azione politica (qui il video). Un'azione fatta di emendamenti che sono stati accolti e quindi di opere pubbliche e di ciò che sarà finanziato dal bilancio comunali. «La nostra è stata un'azione di squadra, di concerto anche con i nostri esponenti nelle circoscrizioni, che ringraziamo per il loro lavoro capillare - hanno detto i consiglieri comunali tosiani - Il bilancio di previsione è un documento economico-finanziario, ma anche politico. Questo è il primo approvato dall’amministrazione Tommasi e lo riteniamo complessivamente deficitario. Tuttavia abbiamo sempre mantenuto un atteggiamento costruttivo nei confronti della maggioranza, consapevoli che i cittadini ci chiedono soluzioni concrete ai loro problemi quotidiani, al di là del colore politico. Perciò non abbiamo mai fatto ostruzionismo e, anzi, abbiamo posto questioni di sostanza. Siamo riusciti così a incidere finanziariamente in particolare su due filoni. Il primo è la manutenzione di marciapiedi e strade e la riqualificazione di parco giochi e piazze, in particolare con interventi mirati nei quartieri della seconda, terza, quinta e ottava circoscrizione. Il secondo filone è il sostegno alle realtà associative e di volontariato della nostra città che si occupano di sport, tempo libero e di sociale, quindi di anziani, famiglie in difficoltà, contrasto alla violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne e disabilità. Associazioni che sappiamo aver sofferto tremendamente il lungo periodo di inattività per il Covid».

«Siamo poi riusciti a strappare all’amministrazione l’inserimento già nel 2023 del progetto definitivo del Ponte di Avesa, mentre la maggioranza non ci ha ascoltato su due interventi di riqualificazione in sesta circoscrizione per cui ci battiamo da tempo e continueremo a batterci, quelli del campo sportivo di Via Montelungo e della piastra polifunzionale di San Felice», hanno concluso i consiglieri di minoranza.